Политика и экономика 1 час назад

Кабмин хочет отказаться от Госрезерва

Глава Минэкономразвития Игорь Петрашко заявил, что в странах ЕС государственных резервов в таком формате уже не существует

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине хотят пересмотреть принципы формирования продуктовой безопасности и использовать балансирующие объемы продуктов, как в Европе.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Планируется обеспечение продовольственной безопасности через новые инструменты, в рамках не госрезерва, потому что это действительно устаревший советский инструмент. Примерно такие инструменты мы сейчас обсуждаем и думаем", — сказал он.

По словам Петрашко, государственных резервов в таком формате не существует уже в странах Евросоюза, и их перевели на другой формат.

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"Когда государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть, все прозрачно, все обновляется. Тем самым поддерживается и баланс рынка, баланс ценовой стабильности. Поэтому мы будем пересматривать формат продовольственной безопасности", — добавил министр.

Напомним, в мае в Государственном резерве Украины обнаружили недостачу 2,7 тысяч тонн зерна на 800 млн грн.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита.

"Прожорливые мыши добрались также до структуры Госрезерва в Черткове Тернопольской области. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов", — написал Апостол в соцсети.

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