"Эпицентр Агро" построил на Киевщине элеваторный хаб. Заявленные мощности — 105 тысяч тонн

На Киевщине в селе Ивановка Ставищенского района на территории предприятия "Переробник" агрохолдинг начал работу энергоэффективный элеваторный комплекс "Эпицентр Агро". Новое элеваторное предприятие уже начало приемку и сушки поздней группы сельхозкультур.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что его появление — часть реализации программы по увеличению собственного элеваторного хозяйства "Эпицентр Агро" в центральной Украине. Мощности обновленного элеватора рассчитаны на 105 тысяч тонн единовременного хранения зерна: построены 7 силосов объемом 15 тысяч тонн каждый. Четыре энергосберегающие сушилки осуществляют доработку с/х культур в соответствии с международными параметрами качества. Доставка зерна в порт, с учетом расположения элеватора вблизи Одесской трассы, осуществляется автотранспортом.

Проектирование и изготовление всего необходимого оборудования — силосов, сушилок, транспортного оборудования и систем автоматического управления элеватором — осуществляла польская компания Feerum S.A.

По словам заместителя руководителя "Эпицентр Агро" элеваторного направления, руководителя отдела трейдинга Светланы Никитюк, запуск нового мощного элеватора в центральном регионе Украины уже в текущем сезоне обеспечит потребности в хранении и сушке зерна не только для нужд агрохолдинга.

"Это наш первый шаг в создании региональных зерновых хабов, в которых объединятся бизнес-интересы продавцов и покупателей зерна. Мелкие агропроизводители и фермеры будут платить элеватору только за приемку зерна: менее 1 гривны за тонну. Оплата за отгрузку и доставку в порт осуществляется крупными транснациональными компаниями, которые получат возможность приобрести зерно, с согласия его владельца, непосредственно на нашем элеваторе. Со своей стороны мы обеспечим необходимые качественные характеристики этого зерна и быструю логистику к морским портам. Наличие собственного автопарка зерновозов позволяет нам делать", — отмечает Никитюк.

Использование специального полимерного покрытия для крыш силосов уменьшать нагрев поверхности, поддерживая над заложенным на хранение зерно низкую температуру. А обработка транспортного оборудования и технологических узлов высокопрочным полимерным покрытием, как в судостроении, увеличит срок эксплуатации машин и устройств, обслуживающих элеватор.

Быструю сушку зерна будут осуществлять энергосберегающие сушилки с сушильной мощностью каждой — более 4 тысячи тонн кукурузы в сутки. Измерения качественных параметров зерна, так же, как в портах, на элеваторе будет обеспечивать инфракрасный экспресс-анализатор Infratec и другое лабораторное измерительное оборудование.



СПРАВКА:

"Эпицентр Агро" входит в топ-7 крупнейших агрохолдингов Украины и обрабатывает 160 тысяч га в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В структуре "Эпицентр Агро" 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов общей мощностью хранения более 1 млн тонн.