В "Эпицентре" планируют развивать сеть аптек и построить новые ТЦ

Сооснователь группы компаний "Эпицентр К" Александр Герега и генеральный директор ГК Петр Михайлишин в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказали о дальнейших планах по развитию компании.

Delo.ua выбрало главные тезисы беседы.

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Новые форматы и покупки

▶️ Вскоре "Эпицентр" во Львове откроется в новом формате: появится хаб доставки и drive-in арена. Это будет отдельная торговая территория, на которую можно заехать непосредственно автомобилем и загрузить нужный товар, не покидая авто на парковке. Такие drive-in арены действуют в Германии. Появятся новые торговые территории под открытым небом: со строительными материалами и уличными растениями.

▶️ В компании рассматривают покупку сети на 100-200 аптек. Так, "Эпицентр" будет развивать аптеки и создаст новый департамент — "Средства защиты". Первая аптека уже работает в Виннице. В планах дальше расширять сеть "Аптека", "Медтехника" и "Средства защиты", которые будут на единой площади, так как это сопутствующие товары. Для запуска компания рассматривает крупные города.

▶️ В новом формате заработал детский магазин "Эпик".

▶️ В планах компании переформат магазинов косметики "Мон Шери".

Большая стройка

▶️ "Эпицентр" планирует построить и открыть ориентировочно 50 торговых точек оптимального формата — 4-6 тысяч квадратных метров в райцентрах. В Украине почти 600 райцентров, но большинство из них имеет небольшое население — 10-15 тысяч, где не целесообразно открывать ТЦ на 4 тысячи квадратных метров, а строить что-то меньше — это уже будет не "Эпицентр". Поэтому, чтобы удовлетворить потребности жителей этих населенных пунктов, компания развивает онлайн-систему с большой логистической инфраструктурой, которая обеспечит жителей не только районных центров, но и сел.

▶️ Компания имеет несколько текущих строек. Например, в Запорожье строится третий ТЦ площадью 23 тысячи квадратных метров, что в результате даст 750-тысячному населению доступ сразу к трем ТЦ в разных частях города. В Кропивницком планируется расширить ТЦ на 10 тысяч квадратных метров — до 28 тысяч квадратных метров.

▶️ "Эпицентр" профинансировал строительство ТЦ в Житомире, Долине, Калуше, Первомайском, Мелитополе. В планах построить 12 ТЦ оптимального формата в небольших городах.

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▶️ На повестке дня вопрос №1 — строительство логистических комплексов, которые будут обслуживать не только торговые центры, но и онлайн-торговлю. В Калиновке дополнительно строят новый фулфилмент-центр площадью 73 тысячи квадратных метров, который планируют открыть до конца 2020 года. Инвестиции в данный проект составляют примерно 15 млн евро. Также в планах за два года дополнительно построить еще два крупных объекта общей площадью 100 тысяч квадратных метров, то есть фактически удвоить действующие логистические мощности.

Об инвестициях и прибыли компании

▶️ В 2019 году совокупный товарооборот ООО "Эпицентр К" составил 54,8 млрд гривен, "Новой Линии" — 6,3 млрд гривен. В сравнении с 2018 годом динамика прироста составила примерно 10%, уплачено около 4,6 млрд гривен в бюджеты всех уровней. За восемь месяцев 2020 года компания уже заплатила более 4 млрд гривен налогов.

▶️ Кроме налогов, в прошлом году компания инвестировала в экономику более 9,5 млрд гривен — это строительство элеваторов, покупка техники, строительство новых ТЦ, достройка завода керамической плитки. За год компания инвестирует в экономику Украины $300 млн.

▶️ Ежегодно "Эпицентр" закладывает в свои планы 20% роста. В этом году компания выйдет на прошлогодние показатели, так как в условиях карантина торговые точки отпускали только 50 тысяч наименований товаров, в то время как обычный ассортимент — 500 тысяч SKU. В первом квартале товарооборот сети "Эпицентр" составил + 11%, так как январь-февраль был результативным, а в апреле произошел существенный спад по сравнению с прошлым годом.

Об экспансии в другие страны

▶️ В компании отметили, что интересуются рынком Польши, но для этого нужно покупать готовую систему и под нее создавать торговые центры. Поэтому будет ли "Эпицентр" еще одним игроком на рынке Польши — вопрос остается открытым.

Напомним, что в июле компания "Эпицентр" запустила инициативу "Миллионы добрых дел", благодаря которой предприниматели получили грант для развития своего дела.