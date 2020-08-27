"Эпицентр" открыл центры выдачи онлайн-заказов с роботизированным оборудованием

Национальная сеть "Эпицентр" представила новые технологические центры выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua с зоной обслуживания покупателей и роботизированным оборудованием.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Главная задача новых ЦВЗ — обеспечить выдачу товаров с максимальным комфортом и скоростью, чтобы мотивировать покупателей совершать покупки в интернет-магазине epicentrk.ua и в дальнейшем", — отмечает заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Для удобства клиентов новые ЦВЗ обустроены зоной обслуживания с примерочной и детским уголком, где можно забрать заказ, отдохнуть, зарядить свой гаджет, ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина epicentrk.ua, выпить чашку кофе / чая и даже посмотреть футбольный матч.

Для обеспечения скорости обработки и выдачи онлайн-заказов в ЦВЗ реализовано несколько технологических решений. Так, зона хранения заказов включает в себя двухэтажный мезонин, расположенный на специальной платформе, что позволяет разместить на втором этаже современное стеллажное оборудование для временного хранения заказов клиентов.

Передача товара на второй этаж или укомплектованного заказа клиента со второго этажа на первый происходит с помощью конвейерного оборудования и роботизированного подъемника. Благодаря этому персонал работает только в закрепленной за ним зоне, а заказ перемещается конвейерной системой прямо к точке выдачи.

Новые ЦВЗ уже работают в четырех ТЦ "Эпицентр": три в Киеве (ул. Братиславская, 11; ул. Берковецкая, 6В; ул. Полярная, 20Д) и одному в Виннице (ул. Батозька, 1В). Вскоре аналогичные современные ЦВЗ будут открыть во всех торговых центрах сети.

В прошлом году компания открыла новые фулфилмент-центры для увеличения скорости обработки онлайн-заказов в Киеве и новые логистические склады в регионах Украины, увеличила автопарк для собственных перевозок и доставок. На очереди открытие инновационного автоматизированного фулфилмент-центра "Калиновка", который будет работать на территории одноименного логистического центра компании "Эпицентр" в Васильковском районе.

Напомним, что "Эпицентр" в партнерстве с "Mriyar" запустят маркетплейс по продаже автозапчастей.