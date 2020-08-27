Бизнес вчера, 18:59

"Эпицентр" открыл центры выдачи онлайн-заказов с роботизированным оборудованием

Данное решение внедрено для мотивации покупок в интернет-магазине компании

Фото: пресс-служба "Эпицентр К" Фото: пресс-служба "Эпицентр К"
Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

Национальная сеть "Эпицентр" представила новые технологические центры выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua с зоной обслуживания покупателей и роботизированным оборудованием.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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"Главная задача новых ЦВЗ — обеспечить выдачу товаров с максимальным комфортом и скоростью, чтобы мотивировать покупателей совершать покупки в интернет-магазине epicentrk.ua и в дальнейшем", — отмечает заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Для удобства клиентов новые ЦВЗ обустроены зоной обслуживания с примерочной и детским уголком, где можно забрать заказ, отдохнуть, зарядить свой гаджет, ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина epicentrk.ua, выпить чашку кофе / чая и даже посмотреть футбольный матч.

Для обеспечения скорости обработки и выдачи онлайн-заказов в ЦВЗ реализовано несколько технологических решений. Так, зона хранения заказов включает в себя двухэтажный мезонин, расположенный на специальной платформе, что позволяет разместить на втором этаже современное стеллажное оборудование для временного хранения заказов клиентов.

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Передача товара на второй этаж или укомплектованного заказа клиента со второго этажа на первый происходит с помощью конвейерного оборудования и роботизированного подъемника. Благодаря этому персонал работает только в закрепленной за ним зоне, а заказ перемещается конвейерной системой прямо к точке выдачи. 

Новые ЦВЗ уже работают в четырех ТЦ "Эпицентр": три в Киеве (ул. Братиславская, 11; ул. Берковецкая, 6В; ул. Полярная, 20Д) и одному в Виннице (ул. Батозька, 1В). Вскоре аналогичные современные ЦВЗ будут открыть во всех торговых центрах сети.

В прошлом году компания открыла новые фулфилмент-центры для увеличения скорости обработки онлайн-заказов в Киеве и новые логистические склады в регионах Украины, увеличила автопарк для собственных перевозок и доставок. На очереди открытие инновационного автоматизированного фулфилмент-центра "Калиновка", который будет работать на территории одноименного логистического центра компании "Эпицентр" в Васильковском районе.

Напомним, что "Эпицентр" в партнерстве с "Mriyar" запустят маркетплейс по продаже автозапчастей.

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