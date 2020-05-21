Сеть "Эпицентр" запустила мобильное приложение для IOS и Android

В новом мобильном приложении "Эпицентр" клиенты смогут делать онлайн-заказ, просматривать историю покупок, получать персонифицированные предложения, узнавать об актуальных акциях и пользоваться программой лояльности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Благодаря мобильному приложению клиенты "Эпицентр" смогут пользоваться электронной карточкой лояльности "Выгода" как на кассах магазинов, так и онлайн, проверять баланс накопленных баллов и рассчитываться ими при покупках.

Пользователи мобильного приложения будут первыми узнавать об актуальных акциях сети, а также получать персонализированные предложения.

Также в приложении можно найти контактную информацию всех магазинов "Эпицентр", посмотреть карту расположения торговых отделов и проложить быстрый маршрут к любому гипермаркету, в том числе общественным транспортом.

Приложение бесплатно и доступно для всех пользователей смартфонов IOS и Android. В дальнейшем его функционал и возможности будут расширены.

Напомним, что в Виннице на территории мясокомбината построят новый "Эпицентр".