Бизнес 30 минут назад

Сеть "Эпицентр" запустила мобильное приложение для IOS и Android

Теперь товары сети можно покупать онлайн прямо из смартфона

Фото: Thejournal Фото: Thejournal
Фото: Thejournal

В новом мобильном приложении "Эпицентр" клиенты смогут делать онлайн-заказ, просматривать историю покупок, получать персонифицированные предложения, узнавать об актуальных акциях и пользоваться программой лояльности. 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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Благодаря мобильному приложению клиенты "Эпицентр" смогут пользоваться электронной карточкой лояльности "Выгода" как на кассах магазинов, так и онлайн, проверять баланс накопленных баллов и рассчитываться ими при покупках.

Пользователи мобильного приложения будут первыми узнавать об актуальных акциях сети, а также получать персонализированные предложения.

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Также в приложении можно найти контактную информацию всех магазинов "Эпицентр", посмотреть карту расположения торговых отделов и проложить быстрый маршрут к любому гипермаркету, в том числе общественным транспортом.

Приложение бесплатно и доступно для всех пользователей смартфонов IOS и Android. В дальнейшем его функционал и возможности будут расширены.

Напомним, что в Виннице на территории мясокомбината построят новый "Эпицентр".

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