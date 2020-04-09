В Виннице на территории мясокомбината возведут "Эпицентр"

В Виннице на территории бывшего мясокомбината возведут "Эпицентр", площадью более 2,7 гектара. Вокруг помещения торгового центра проектом предусмотрено 906 парковочных мест.
Исполком Винницкого городского совета предоставил ООО "Эпицентр К" градостроительные условия и ограничения на проектирование торгового комплекса по улице Батозька, 1В.
По этой располагалась здание бывшего мясокомбината, но осенью 2019 огромная промзона уже пустовала.
Теперь там построят торговый центр "Эпицентр", площадью в 27 тысяч 790 квадратных метров.
Внутри здания, между прочим, будет четыре большие торговые залы и садовый центр флористическим отделом. Кроме магазинов предусмотрено еще кафе, отделение банка, сервисный центр обслуживания клиентов, Конференц зал, комнаты для отдыха, спортивный зал, мультимедийная комната, санитарные узлы, гардеробы, душевые и раздевалки (отдельно: мужские и женские, для персонала), технические помещения и тому подобное.
Кроме этого на территории предусмотрено, в частности, открытый уличный площадка "Уличный сад" (площадью 828 квадратных метров) и около 906 паркомест: 82 стоянки для мотоциклов и 824 — автомобилей (в том числе 99 — для транспорта лиц с инвалидностью).
Напомним, в Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля.