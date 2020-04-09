В Виннице на территории мясокомбината возведут "Эпицентр"

В Виннице на территории бывшего мясокомбината возведут "Эпицентр", площадью более 2,7 гектара. Вокруг помещения торгового центра проектом предусмотрено 906 парковочных мест.

Исполком Винницкого городского совета предоставил ООО "Эпицентр К" градостроительные условия и ограничения на проектирование торгового комплекса по улице Батозька, 1В.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По этой располагалась здание бывшего мясокомбината, но осенью 2019 огромная промзона уже пустовала.

Теперь там построят торговый центр "Эпицентр", площадью в 27 тысяч 790 квадратных метров.

Читайте также: Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве во время карантина

Внутри здания, между прочим, будет четыре большие торговые залы и садовый центр флористическим отделом. Кроме магазинов предусмотрено еще кафе, отделение банка, сервисный центр обслуживания клиентов, Конференц зал, комнаты для отдыха, спортивный зал, мультимедийная комната, санитарные узлы, гардеробы, душевые и раздевалки (отдельно: мужские и женские, для персонала), технические помещения и тому подобное.

Кроме этого на территории предусмотрено, в частности, открытый уличный площадка "Уличный сад" (площадью 828 квадратных метров) и около 906 паркомест: 82 стоянки для мотоциклов и 824 — автомобилей (в том числе 99 — для транспорта лиц с инвалидностью).

Напомним, в Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля.