Кличко пообещал не отключать горячую воду в Киеве во время карантина

В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям.

Об этом заявил во время онлайн пресс-конференции Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, проведение гидравлических испытаний — это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства, которое определяет порядок и сроки проведения испытаний.

"По моему поручению, в период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", — сообщил Кличко.

Он добавил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству — внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", — отметил Кличко.

Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.