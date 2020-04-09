На Киевщине могут ввести максимальный уровень карантина

В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля.

Такое заявление сделал сегодня, 9 апреля, сделал в ходе брифинга исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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По его словам, в ближайшее время ограничительные меры придется усиливать.

Чиновник отметил, что сейчас во многом здоровье и жизнь жителей Киевщины зависит от их же ответственности.

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Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Премьер тогда поблагодарил украинцев, которые придерживаются карантинного режима, отметив, что карантинный режим будет продлен еще на 30 дней до 24 апреля.