"Эпицентр" в партнерстве с "Mriyar" запустят маркетплейс по продаже автозапчастей

Компании "Эпицентр К" и "Mriyar" запускают маркетплейс по продаже автозапчастей в формате B2C. Проект объединит возможности бренда "Эпицентр" и IТ-решения на базе программного продукта Mriyar.

Об этом сообщили в пресс-службе "Эпицентра"

Сообщается, что торговля автозапчастями будет реализована в виде маркетплейсов автозапчастей на сайтах epicentrk.ua и mriyar.ua. "Эпицентр" будет реализовывать как продукцию своих поставщиков, так и размещать предложения сторонних продавцов.

В то же время сеть торговых центров будет предоставлять как потенциальные склады, так и точки выдачи заказов. В первую очередь в маркетплейс "Эпицентра" попадут те компании, которые уже зарегистрированы на платформе mriyar.ua.

Посторонние продавцы смогут подключится к торговой площадки через специализированную платформу "Mriyar", которая разработана с учетом особенностей рынка автозапчастей и берет на себя решение всех технических задач. Для работы продавцам достаточно пройти регистрацию, создать бизнес-профиль и предоставить прайсы. Сложных технических или программных требований нет — на платформе действуют простые условия работы и комиссия только от заключенных сделок.

С 1 августа 2020 платформа начала функционировать в тестовом режиме, а уже в сентябре 2020 заработает на открытый рынок, и начнется активное промотирование проекта.

Напомним, что пять предпринимателей из разных уголков Украины получили средства на собственное дело от национальной сети торговых центров "Эпицентр" рамках проекта "Миллионы добрых дел".