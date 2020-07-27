Українські підприємці отримали перші гранти від компанії "Епіцентр"

У Києві відбувся перший фінал проєкту "Мільйони добрих справ" компанії "Епіцентр", на якому після захисту 10 півфіналістами своїх бізнес-проєктів було визначено 5 переможців (як проходив перший фінал дивіться на каналі "Епіцентр" у YouTube).

Гранти на розвиток бізнесу отримали:

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Ярослав Герилів, місто Винники (Львівська область)

Ярослав два роки працював лікарем-реабілітологом у дитячому будинку для дітей із вадами розвитку. За сімейними обставинами він був змушений переїхати у Винники, але жага допомагати людям не полишала його. Отриманий від "Епіцентру" грант у розмірі 500 тисяч грн Ярослав планує витратити на придбання обладнання для власного "Салону здоров"я та краси", який молодий підприємець разом із дружиною відремонтували власними силами. Тут надаватимуть послуги реабілітології, робитимуть оздоровчі та лікувальні масажі для дорослих та дітей, а також працюватимуть кабінети манікюру/педикюру та косметології.

"Я вірив, що "Епіцентр" допоможе мені реалізувати справу всього мого життя. Велика подяка компанії, яка в такі складні часи дає людям можливість реалізувати свою мрію та почати власну справу", — розповів фіналіст проєкту "Мільйони добрих справ" Ярослав Герилів.

Євген Вовненко, Київ

Уже понад рік Євген разом із другом Олексієм розвивають невелике виробництво корисних солодощів Honey Days. Бізнесмени-початківці довгий час перебували в пошуках натуральних ласощів, які б приносили користь та смакове задоволення. Після низки експериментів вирішили зупинитися на виробництві горіхових паст без консервантів та штучних підсолоджувачів — лише горіхи, мед та якісний бельгійський шоколад. Наразі Honey Days реалізовує свою продукцію онлайн, але Євген та Олексій мріють, щоби якомога більше українських родин могли поласувати їхніми корисними солодощами. Саме тому грант у розмірі 400 тис. грн підприємці інвестують у розширення виробництва для виходу в роздрібні мережі.

"Я хочу, щоби через пів року "Епіцентр" до нас завітав і ми показали результат", — впевнений в успіху Євген.

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Павло Москаленко, місто Волноваха (Донецька область)

Під час активних бойових дій на Сході у 2014 році Павло став волонтером і за допомогою гуманітарних організацій забезпечував мешканців зони бойових дій питною водою. На жаль, ця проблема й досі актуальна. Для її вирішення Павло планує встановити автомати розливу питної води, яку буде постачати з власної сертифікованої свердловини. Перший автомат уже працює у Волновасі. На меті підприємця ще як мінімум п'ять, чому сприятиме грант у розмірі 500 тисяч грн від компанії "Епіцентр К".

"Я налаштований дуже серйозно — йти вперед, реалізовувати свою справу та не зупинятися", — зазначив Павло, підтримати якого приїхала вся його велика родина.

Ольга Дьякова, місто Чернівці

Мешканці Чернівців знають — якщо потрібні ексклюзивні авторські меблі найвищої якості, то це до "Меблі FM". Ольга та її партнер Вікторія вже мають власний магазин та майстерню, але мріють виробляти меблі "під ключ" та здобути незалежність від підрядників. Тому грант у розмірі 500 тисяч грн підприємиці направлять на придбання обладнання, яке забезпечить виробництво меблів повного циклу та значно пришвидшить виконання замовлень.

"Наші друзі нас довго вмовляли взяти участь у цьому проєкті, а я не вірила, що перемога можлива, — зізнається Ольга Дьякова. — Власне виробництво довгий час було нашою мрією. У нас були прорахунки, чіткий план реалізації проєкту, а завдяки "Епіцентру" ця мрія стала реальністю вже сьогодні!".

Олег Богак, село Старі Кривотули (Івано-Франківська область)

Отець Олег разом із дружиною та синами розвиває сімейну пасіку "Бджолиний рай". Наразі вона налічує 30 бджоло родин, але попит на мед зростає, тому підприємець мріє про її розширення до щонайменше 100–150 бджоло родин. Для цього підприємець планує взяти в оренду 1 га землі, побудувати приміщення для відкачки меду та придбати так званий бджолиний павільйон, який необхідний для таких кочових пасік, як "Бджолиний рай". У нагоді йому стане грант у розмірі 415 тисяч грн від компанії "Епіцентр".

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"Узяти участь у проєкті мене надихнули консультанти ТЦ "Епіцентр". Приїхавши додому не задумуючись заповнив грантову заявку. Був дуже здивований, коли мені зателефонували та сказали, що я став півфіналістом, — згадує Олег. — Дякую всім, хто робить цей проєкт і хочу сказати тим, хто мріє про власну справу, не опускати руки, шукати можливості та вірити".

Крім фінансової підтримки, компанія "Епіцентр К" у разі необхідності готова надати переможцям також консультації з юридичних, податкових та фінансових питань.

До складу експертного журі проєкту "Мільйони добрих справ" увійшли заступники генерального директора "Епіцентр К" Вадим Лозовий та Борис Артарі-Колумб, представник громадської організації "За Конкретні Справи" Уляна Ткаченко та генеральний директор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

"Сьогодні ми побачили підприємців, які мають мету та сміливо йдуть до її реалізації, — говорить член журі заступник генерального директора "Епіцентр К" Вадим Лозовий. — Нам було дуже важко обрати лише 5 переможців, були навіть суперечки, але впевнений, що це був корисний досвід і попереду всіх чекає успіх".

"Приємно здивований кількістю молоді, яка мріє створити свій власний бізнес та розбудовувати економіку України, — зазначає член журі генеральний директор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук. — Оцінюючи проєкти півфіналістів я звертав увагу на готовність підприємців вкладати також і власні кошти в розвиток своєї справи, що свідчить про серйозність їхніх намірів. Крім того, важливо, щоби існуючі бізнеси, які залучають інвестиції, створювали нові робочі місця".

Загалом мережа "Епіцентр" надасть у якості грантів до 10 млн гривень 20 українським підприємцям та тим, хто тільки розпочинає власну справу. "Конкурс бізнес-проєктів триватиме до 4 вересня. Відбір 20 переможців проходить у чотири етапи, попереду ще три. Щоб отримати шанс на грант на суму до 500 тисяч грн, покупці мережі "Епіцентр" мають ознайомитись із правилами акції, заповнити грантову заявку, описавши свою бізнес-ідею, план її реалізації, та додати кошторис у межах грантової суми. Паралельно на каналі "Епіцентр" у YouTube триватиме незалежне голосування за "Приз глядацьких симпатій", — розповідає Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" із реклами, маркетингу, зв'язків із громадськістю та ЗМІ. — Тому ми заохочуємо українських підприємців подавати свої заявки на гранти та неодмінно вірити в перемогу".

Мережа "Епіцентр" уже багато років підтримує вітчизняних підприємців. За останні п"ять років частка товарів українських постачальників у мережі "Епіцентр" збільшилась із 75 % до 89 %. Навіть невеликі підприємства, виробничих потужностей яких недостатньо для забезпечення 61 торговельного центру мережі, мають можливість співпрацювати з "Епіцентром". Для регіональних виробників передбачена 10 % квота в асортименті будь-якого ТЦ "Епіцентр", що сприяє росту малого та середнього бізнесу в регіонах України. Є чимало прикладів, коли за декілька років завдяки такій підтримці локальні виробники з ФОПів виросли в потужні підприємства всеукраїнського масштабу.

"Підтримка вітчизняних виробників та підприємців завжди були важливим напрямом для компанії "Епіцентр К". Саме тому "Епіцентр" вирішив реалізувати проєкт "Мільйони добрих справ", який надихає розвивати існуючий бізнес або розпочати новий", — зазначає генеральний директор компанії "Епіцентр К" Петро Михайлишин.