Коронавирусу вопреки: кто помогает украинским предпринимателям пережить карантин

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на начало 2020 года, количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине составляло 1,88 млн, что почти на 20 тысяч больше, чем в начале 2019 года. К сожалению, пандемия коронавируса, и как следствие — карантин, приведший к остановке экономики, подкосил развитие предпринимательства в Украине.

Согласно данным опроса представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine, каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться, не пережив экономического удара карантина. И чтобы спасти "кровь экономики" — малый и средний бизнес — необходима мобилизация как государства, так и крупного бизнеса, готового инвестировать деньги и опыт в развитие предпринимательства в Украине.

Плечо государства

С целью поддержать МСБ на время жесткого карантина Верховная Рада освободила от налогообложения физических лиц-предпринимателей. В частности, от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) и уплаты штрафа за нарушение налогового законодательства. Кроме того, действовал мораторий на проведение документальных и фактических проверок.

Для смягчения карантинного удара украинские предприниматели также могли воспользоваться государственной программой доступных кредитов 5-7-9%. Так, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 22 июня 2020 года, в рамках программы уже был выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн. Среди самых активных заемщиков — компании, работающие в сфере сельского хозяйства, торговли и производства, а также промышленники.

Но кроме этого, предприниматели могут привлечь финансирование и со стороны государственных и частных инвестиционных фондов под конкретные бизнес-идеи. Например, такую поддержку оказывает Украинский фонд стартапов, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссия Фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов. По итогу голосования и отбора перспективные компании получают грант в размере от $25 до $50 тысяч каждый.

Сфера услуг нуждается в развитии

Поддержка большого бизнеса

Крупный бизнес также решил не стоять в стороне и протянул руку помощи предпринимателям. Так, национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" выступила с инициативой поддержать малый и средний бизнес: в рамках акции "Миллионы добрых дел" компания намерена предоставить 10 млн гривен грантов 20 украинским предпринимателям, пострадавшим от коронакризиса, а также тем, кто хочет начать собственное дело.

"Социально-ответственный бизнес должен быть в авангарде защиты и поддержки МСБ. Украине нужны новые рабочие места, а малый и средний бизнес — это фундамент экономики", — отмечает основатель компании "Эпицентр К" Александр Герега.

Чтобы получить шанс на финансирование для собственного дела, участники должны ознакомиться с условиями акции и заполнить грантовую заявку, описав свою бизнес-идею, план ее реализации и смету в пределах грантовой суммы. Из всех заявок будет выбрано 40 проектов-полуфиналистов, а победителей определит экспертное жюри на основе видео-презентаций полуфиналистов и защиты бизнес-проектов. Таким образом, каждый из 20 победителей получит до 500 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Конкурс бизнес-проектов продлится с 4 июня по 4 сентября. Отбор 20 победителей будет проходить в четыре этапа, также параллельно на сайте компании будет проходить голосование за "Приз зрительских симпатий".

На первый этап было принято больше 300 заявок. Самыми активными были предприниматели из Львова, Краматорска, Киева, Днепра, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода и Винницы. Большинство из них — представители таких сфер бизнеса, как техническое обслуживание авто, общественное питание, торговля, "зеленая" энергетика, производство мебели и выращивание овощей и фруктов.

Фермерам нужна финансовая поддержка для развития

Отметим, что кроме финансовой поддержки, компания "Эпицентр К" в случае необходимости готова предоставить победителям также консультации по юридическим, налоговым и финансовым вопросам.

"У украинской экономики нет другого пути, как развитие именно малого и среднего бизнеса, если наша страна не хочет вернуться в "каменный век", где основные активы закреплены только за крупным бизнесом, — говорит глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. — Люди, которые в бизнесе достигли высот, умеют ориентироваться в рынках и анализировать будущее, успех которого возможен через усиление сектора МСБ, через налаживание партнерских связей между игроками, а не через борьбу друг с другом за долю рынка. Поэтому в данном ключе менторство и финансовая поддержка малого бизнеса со стороны крупного может стать хорошим залогом для успешного развития всей экономики".