Деньги для дела: какой бизнес украинцы открывают в кризис

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, украинские предприниматели продолжают генерировать идеи, искать источники финансирования и поддержки. Сектор малого и среднего бизнеса больше других пострадал от воцарившейся в мире экономической неопределенности, но предприниматели не готовы откладывать свои планы до лучших времен и готовы развиваться уже сегодня.

Особенно важно, что, не дожидаясь решительных действий со стороны государства, крупный бизнес берет на себя миссию развития украинского предпринимательства, успех которого — залог развития всей экономики страны.

Так, национальная сеть торговых центров "Эпицентр" выступила с инициативой поддержать малый и средний бизнес: в рамках акции "Миллионы добрых дел" компания предоставит 10 млн гривен грантов 20 украинским предпринимателям, пострадавшим от коронакризиса, а также тем, кто хочет начать собственное дело.

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На первый этап конкурса было принято больше 300 заявок и первые 10 полуфиналистов уже представили свои бизнес-идеи.

Какой бизнес готовы развивать украинцы несмотря на кризис?

Предприниматель Ярослав Герилов, 22 года. Получил медицинское образование, и еще в процессе обучения в институте понял, что хочет стать массажистом и открыть собственный "Салон здоровья и красоты". Родители помогли приобрести помещение, где Ярослав хочет открыть салон, чтобы предоставлять услуги педикюра, массажа и косметологии. На данный момент в помещении идет ремонт, но не хватает денег для приобретения оборудования.

Павел Москаленко, 55 лет. Проживает в городе Волноваха, где во время активных боевых действий понял острую потребность в поставке питьевой воды местным жителям. Павел подал свою бизнес-идею для получения гранта, который планирует использовать для изготовления и установки автоматов для розлива питьевой воды. Ранее он занимался доставкой питьевой воды через гуманитарные организации, но теперь, исходя из потребности местных жителей, хочет создать свой бизнес.

Жительница Львовской области Надежда Курило подала заявку на грант компании "Эпицентр К" для открытия школы дизайна для детей и подростков. В школе будут преподавать основы дизайна и архитектуры, компьютерное и цифровое искусство, работу с фотографией и видео.

Предприниматель Ольга Дьякова презентовала бизнес-проект производства качественной авторской мебели. В планах Ольги производить мебель, которая будет идеально подходить для любого помещения. У Ольги уже есть работающий бизнес, но есть потребность в покупке оборудования, которое необходимо для производства мебели под ключ.

Александр Сатрапинский подал заявку на грант, чтобы осуществить детскую мечту. Александр интересуется техникой, мотоциклами, автомобилями. Со школьных лет увлекался тем, что разбирал, собирал технику и изучал ее изнутри. Предприниматель хочет открыть автомагазин запчастей для авто и других видов транспорта. Цель — иметь в наличии большой ассортимент запчастей для иномарок, а не работать по предзаказу. Также в планах построить автомойку, СТО и шиномонтажный комплекс.

Предприниматель Игорь Романкив попал в список полуфиналистов для получения гранта, который будет направлен на развитие салона авторской мебели для дома и офиса. Ателье мебели LIRA изготавливает корпусную мебель, диваны, кровати и ремонтируют старую.

Юрий Карабин уже более 10 лет изучает строительные материалы, но больше всего его интересует применение пенобетона в строительстве. Юрий предложил бизнес-идею 3D-печати строительных материалов, а именно внутренней и внешней части стены, которые в дальнейшем будут заполнятся пенобетоном. Заявка на грант подавалась для приобретения 3D-принтера.

Никита Захаров предложил бизнес-идею украинского смарт кафе USK, особенность которого заключается в том, что в кафе не будет официантов и кассиров. Заказы в заведении будут применяться и оплачиваться с помощью технологических решений.

Евгений Вовненко и его друг Алексей подали заявку на получение гранта для запуска производства натуральных продуктов питания Honey days. Питание полностью органическое, подходит для детей и взрослых.

Пасечник Олег Богак хочет получить грант для своей пасеки "Пчелиный рай". По словам Олега, с давних времен спрос на пчелиную продукцию растет и может приносить прибыль, поэтому предприниматель хочет расширять уже имеющеюся пасеку.

Победителей первого полуфинала определит экспертное жюри на основе видео-презентаций полуфиналистов и защиты бизнес-проектов. Если вы хотите поддержать кого-то из предпринимателей и дать ему шанс получить приз зрительских симпатий, голосуйте за него, ставя "лайк" под его видео-презентацией на канале "Эпицентр" в Youtube.

Конкурс бизнес-проектов продлится с 4 июня по 4 сентября. Отбор 20 победителей будет проходить в четыре этапа. Чтобы получить шанс на финансирование для собственного дела, участники должны ознакомиться с условиями акции и заполнить грантовую заявку, описав свою бизнес-идею, план ее реализации и смету в пределах грантовой суммы. Из всех заявок будет выбрано 40 проектов-полуфиналистов, а победителей определит Таким образом, каждый из 20 победителей получит до 500 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Кроме финансовой поддержки, компания "Эпицентр К" в случае необходимости готова предоставить победителям также консультации по юридическим, налоговым и финансовым вопросам.