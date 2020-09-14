Бизнесы в каких сферах помогают развивать гранты от компании "Эпицентр К"

В июле 2020 года компания "Эпицентр" начала реализацию масштабного проекта поддержки украинских предпринимателей "Миллионы добрых дел", в рамках которого она выделит 20 грантов на общую сумму 10 млн гривен на развитие бизнеса. Уже стали известны имена 15 победителей (как проходил финал первого, второго и третьего этапов — смотрите на канале "Эпицентр" в YouTube).

Среди победителей как действующие бизнесы, которым необходимы инвестиции для масштабирования, так и начинающие предприниматели, которые искали финансирование для старта.

Из более 3 тысяч заявок на участие в проекте есть как производители, так и представители сферы услуг — бизнес-проекты, связанные с техобслуживанием авто и сферой общественного питания, фермы по выращиванию грибов и производители стройматериалов.

Представители каких сфер оказались наиболее активными, какие бизнесы быстрее всего масштабируются и в каких нишах чаще всего начинают свое дело украинские предприниматели?

Сфера услуг, как двигатель экономики страны

Одна из самых активно развивающихся сфер экономики в Украине — это сфера услуг. Если посмотреть на статистику открытия новых бизнесов, на лидирующих позициях будет бьюти-индустрия, логистика и образование. Однако именно сфера услуг больше других пострадала от коронакризиса и без поддержки отрасль вовсе погибнет.

В рамках проекта "Миллионы добрых дел" компания "Эпицентр" оказала финансовую поддержку сразу нескольким предпринимателям из этой ниши бизнеса. Так, грант в размере 500 тысяч гривен получил Ярослав Герилов из города Винники (Львовская область). Их молодой предприниматель потратит на приобретение оборудования для собственного "Салона здоровья и красоты". Ярослав вместе со своей женой нашли свободное помещение, отремонтировали его собственными силами, но для реализации задуманного у них не было денег. Благодаря гранту Эпицентра семейный бизнес сможет дальше развиваться. Семья планирует открыть кабинеты маникюра, педикюра и косметологии, а также будут предоставлять услуги реабилитологии, делать оздоровительные и лечебные массажи для взрослых и детей.

Социально важное решение в рамках проекта презентовал предприниматель Павел Москаленко из города Волноваха (Донецкая область). Во время боевых действий Павел был волонтером и с помощью гуманитарных организаций обеспечивал местных жителей питьевой водой. Так как проблема с питьевой водой в данном регионе до сих пор не разрешена, Павел создал бизнес-проект по запуску автоматов для розлива воды. Один автомат уже работает в городе Волноваха, но для масштабирования предпринимателю нужны деньги, которые он получил в рамках инициативы от компании "Эпицентр К".

"Я пытался найти инвестиции для своего дела еще до того, как узнал об инициативе компании "Эпицентр К". Много раз общался с бизнесменами, рассказывал о своей идее, но они не поддержали ее. Я понимал, что нужно двигаться дальше, и у меня был конкретный план, как это сделать. На данный момент я уже имею разрешение на водопользование. Два года я пытался получить его и, наконец, это свершилось. Затем я собрал первую систему и подал заявку на грант. До участия в конкурсе я уже вкладывал свои деньги, так как это мое детище, но их не хватало, — рассказывает Павел. — Благодаря гранту я планирую купить 4 автомата и автомобиль, чтобы перевозить воду. Я посчитал, что окупаемость бизнеса начнется через пару лет. У нас (в Донецкой области — Delo.ua) есть села, где совершенно нет воды, поэтому данный бизнес-проект для нашего региона максимально актуален".

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Вместе с Павлом еще несколько предпринимателей из Донецкой области получили средства на развитие своего бизнеса от компании "Эпицентр К". Среди них жительница Славянска Мария Крылова. Накануне трагических событий 2014 года со своей семьей Мария открыла собственный автокомплекс (автомойка, СТО), который в итоге превратился в пепел. Однако, предприниматель смогла восстановить его — сделала ремонт, купила оборудование, но для переоснащения предприятия она подала заявку на грант и теперь полученные деньги вложит в имеющийся бизнес.

Также грант получила жительница Селидово (Донецкая область) Екатерина Чубарь. Развивая торговые услуги с 2012 года Екатерина продает товары для праздников, а также производит печатную сувенирную продукцию под заказ (чашки, футболки, магниты, подушки, пазлы и так далее). Она собственноручно разрабатывает макеты сувенирной продукции и наносит изображение на принтере. К предпринимательнице часто обращаются с просьбой оформить праздник в одном стиле, но имеющаяся техника не позволяет ей выполнять крупные комплексные заказы. Для расширения бизнеса и покупки оборудования в рамках проекта от "Эпицентр" предприниматель получила грант в сумме 249 тысяч гривен.

Нестандартную и креативную идею, которую сложно не оценить, представил Виктор Колесник из Хмельницкого. Он планирует переоборудовать легендарный для города автомобиль "пыжик" (Peugeot Karsan J9) в кофейню на колесах с уличным кинотеатром. В кофейне будет оборудована рабочая зона и 8 мест для посетителей. В планах Виктора проводить тематические вечера, а также угощать посетителей уникальным селфи-кофе. Для запуска своего дела Виктор получил грант в размере 495 тысяч гривен и за эти деньги сможет реализовать задуманное.

Чтобы подарить вторую жизнь элементам питания, Виктор Суворов из Харькова подал заявку на грант для запуска отдельного сервисного центра по ремонту, обслуживанию и изготовлению литий-ионных аккумуляторов. Работая в магазине электроинструментов, Виктор заметил, что большинство клиентов приходят покупать новые аккумуляторы, а старые просто выбрасывают. Оказалось, что в Харькове никто не предоставляет подобные услуги, поэтому Виктор первым взял инициативу в свои руки, а с помощью грантовых денег сможет предоставлять услуги по ремонту аккумуляторов для электроинструментов, скутеров, гиробордов, а также выполнять заказы по сборке аккумуляторов для велосипедов, домашних роботов-пылесосов и квадрокоптеров.

Производство — один из надежных источников дохода

Интерес к запуску собственного производства у украинских предпринимателей растет с каждым годом. Как отмечают эксперты, в Украине есть большой потенциал для производства мебели, продуктов питания, одежды и других товаров массового потребления.

В числе победителей акции "Миллионы добрых дел" от Эпицентра есть немало отечественных производителей, ведь крупный бизнес хорошо понимает важность импортозамещения. Грант на развитие небольшого производства полезных сладостей "Honey Days" получил предприниматель Евгений Вовненко из Киева. После ряда бизнес-экспериментов Евгений и его друг Алексей решили остановиться на производстве ореховых паст без консервантов и искусственных подсластителей — только орехи, мед и качественный бельгийский шоколад. Сейчас Honey Days реализует свою продукцию онлайн, но для того, чтобы расширить производство и выйти в розничные сети, молодые предприниматели подали заявку на грант и победили.

Эпицентр не оставил без внимания производителей качественной мебели. Так, Ольга Дьякова из города Черновцы и ее бизнес-партнер Виктория, которые имеют собственный магазин и мастерскую по производству мебели, получили грант в размере 500 тысяч гривен на приобретение оборудования для реализации производства полного цикла. Теперь предприниматели смогут ускорить выполнение заказов "под ключ".

Из бизнес-идей по производству строительных материалов грант для покупки оборудования и расширения бизнеса также получил владелец компании "Трейдизол" Антон Балаев из Кривого Рога. Компания занимается производством цилиндров из базальтового волокна для теплоизоляции труб уже на протяжении 5 лет и сможет дальше развиваться благодаря полученным инвестициям.

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Еще один кейс по производству строительных материалов презентовал Алексей Лесничий из города Бахмут (Донецкая область). Предприниматель возглавляет семейный бизнес — производство строительной сетки-рабицы из оцинкованной и неоцинкованной проволоки. Предприниматель понял, что на рынке Европы уже давно перешли на более удобный ее аналог — сетку-рабицу с полимерным покрытием (ПВХ), которая имеет более привлекательный вид и лучше вписывается в различные дизайнерские и архитектурные решения. Но купить линию по производству такой проволоки и создать новые рабочие места предпринимателю были нужны деньги. По словам Алексея, товар европейского качества должен быть доступен всем украинцам. С данным утверждением согласились жюри проекта "Миллионы добрых дел" и выдали грант для развития бизнеса.

Также Эпицентр помог основателю компании по производству качественной обуви ручной работы ТМ Karina Balesta Карине Балеста из Киева. Со школьных лет Карина мечтала создать свой бренд обуви. Выучившись на юриста и проработав по специальности 10 лет, она не забыла о детских мечтах и ​​5 лет назад основала компанию ТМ Karina Balesta. Грант от компании "Эпицентр К" предприниматель потратит на приобретение части оборудования для пошива обуви, чтобы увеличить объемы производства.

Украина — аграрная страна

Без внимания не осталась и главная отрасль Украины — аграрная. Компания "Эпицентр К" поддержала фермеров из разных уголков страны. Так, Олег Богак, который вместе с женой и сыновьями из села Старые Кривотулы (Ивано-Франковская область) развивает семейную пасеку "Пчелиный рай", получил грант в размере 415 тысяч гривен. Сейчас его пасека насчитывает 30 пчелиных семей, но спрос на мед растет, поэтому предприниматель мечтает о ее расширении до минимум 100-150 семей. Грант он потратит на аренду 1 га земли, строительство помещения для откачки меда и покупку так называемого пчелиного павильона.

Владелица улиточной фермы Алена Шибунько из города Хмельницкий благодаря грантовым деньгам сможет масштабировать свой бизнес. На сегодняшний день ее ферма занимает площадь 30 соток и имеет отдельное помещение (маточник), где улитки размножаются. Но у предпринимательницы очень амбициозные планы — взять в аренду пустые холмы, заброшенный коровник. С верой в себя и свое дело Алена подала заявку на грант и смогла победить.

К перспективным нишам в агросфере относится выращивание популярных среди потребителей видов грибов — шампиньонов. Евгений Омельяненко из Борисполя (Киевская область) вместе с женой Юлией уже более 15 лет занимаются выращиванием грибов. В пяти залах, оснащенных климатической и вентиляционной техникой итальянского производства, супруги ежемесячно выращивают 11-12 тонн белых шампиньонов. Предприниматели получили грант от компании "Эпицентр К" в размере 500 тысяч гривен на расширение ассортимента путем выращивания королевских шампиньонов. Для этого им необходимо оборудовать новый зал для выращивания, закупить климатическое и вентиляционное оборудование. Это позволит увеличить производство на 2-2,5 тонны грибов в месяц и создать три новых рабочих места.

Харизматичная и активная ученый Анастасия Богданюк из Киева тоже смогла победить в акции от Эпицентра. Хрупкая, но смелая девушка занимается селекцией коз, овец и лошадей с помощью эмбрионального оплодотворения. Сейчас у Анастасии есть стационарная лаборатория, но она мечтает о ее мобильном аналоге. По словам Анастасии, сегодня коз в Украине в основном размножают естественным путем. Этот процесс имеет сезонность (осенью козы размножаются, а весной рожают), что увеличивает нагрузку на персонал хозяйств. Кроме того, при искусственном оплодотворении можно выбрать пол будущего животного, что особенно важно для крупных фермерских хозяйств. Чтобы реализовать проект, Анастасии необходимо 461 тысяча гривен, и на помощь ей пришел как раз проект "Миллионы добрых дел".

Последняя десятка полуфиналистов

Уже стала известна финальная десятка предпринимателей, которые будут бороться за грант от "Эпицентра", где из десяти пять финалистов получат деньги на развитие бизнеса. Среди полуфиналистов — начинающие и действующие предприниматели из различных сфер.

Денис Карполенко представил бизнес-проект по производству замороженных полуфабрикатов из теста.

Сергей Кожемяко презентовал IT-огород для выращивания реальных овощей.

Андрей Печерица участвует с проектом Pecher's electric cafe — это кофе на мобильных велосипедах с солнечными батареями.

Вместе с ними в финалисты вышли также Павел Белоус и его бизнес-идея кованых изделий из металла.

Диана Богузь презентовала кейс по производству пельменей.

Леране Козакевич — проект по выращиванию микрозелени для ресторанов.

Илларион Еськов презентовал сыроварню.

Катерина Орлова — 3D скульптуры (вазы, декор).

Виталий Ивко подался на грант для развития производства LED — светильников.

Дмитрий Имошпаев — с уже существующим бизнесом по производству изделий из ПВХ (натяжные потолки и тенты).

Уже более 7 млн гривен от "Эпицентра" работают на развитие украинского малого бизнеса. Всего же в рамках проекта "Миллион добрых дел" компания "Эпицентр К" выдаст гранты 20 победителям на общую сумму 10 млн гривен. Последняя пятерка победителей будет определена 25 сентября. Параллельно на канале Эпицентр в YouTube продолжается независимое голосование за приз зрительских симпатий.