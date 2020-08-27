Идеи на полмиллиона: какой бизнес можно открыть за 500 тысяч гривен

Бытует мнение, что для запуска собственного дела необходимы большие инвестиции. Однако, есть немало сфер деятельности, где начать свое дело можно даже при относительно небольших вложениях. Так какой бизнес можно запустить, имея на руках сумму до 500 тысяч гривен?

Идеи на полмиллиона

С капиталом до 500 тысяч гривен можно выращивать грибы, открыть шиномонтаж или небольшой цех по изготовлению жалюзи. Также, полмиллиона гривен хватит для того, чтобы открыть небольшую типографию, кафе, наладить запуск собственных консервированных продуктов и даже стать основателем технологического стартапа.

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Именно такие бизнес-идеи предложили полуфиналисты третьего этапа проекта "Миллионы добрых дел" от компании "Эпицентр К", которая дает возможность украинским предпринимателям получить грант на собственное дело. В трудное для экономики время компания взяла на себя инициативу поддержать малый и средний бизнес. В рамках проекта "Миллионны добрых дел" Эпицентр предоставит гранты 20 предпринимателям на общую сумму до 10 млн гривен. Эти деньги предприниматели могут вложить в запуск своего дела с нуля или использовать для масштабирования уже имеющегося бизнеса.

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На сегодняшний день заявки для участия в проекте подали уже более 2200 предпринимателей. Вот какие бизнес-проекты до 500 тысяч гривен предложили 10 полуфиналистов третьего этапа.

Анастасия Богданюк хочет заняться селекцией коз, овец и лошадей с помощью эмбрионального оплодотворения. Предпринимательница рассчитывает получить грант на запуск мобильной лаборатории для оплодотворения животных, с помощью которой будет возможность ездить на фермы по всей Украине.

Анна Сумская несколько лет занимается производством консервированной продукции. В следующем году Анна планирует запустить продажу авторских соусов и расширить ассортимент консервированной продукции. Именно на масштабирование бизнеса она и планирует потратить грант в случае выигрыша.

СЕО компании ASAMA Павел Клименко подал заявку на грант для расширения бизнеса. Его компания разрабатывает трекеры учета рабочего времени на производствах. Компании необходимы оборотные средства на производство 1000 трекеров, продажа которых поможет ей выйти на окупаемость.

Предприниматель Олег Гебель подал заявку на грант, чтобы запустить экологическую перепелиную ферму полного цикла в Донецкой области.

Никита Глухов уже более трех лет занимается интернет-бизнесом. Предприниматель подал заявку на грант для развития систем шеринга (аренды) повербанков.

Евгений Омельяненко - владелец грибной фермы, но для ее развития нужны дополнительные средства, которые предприниматель планирует получить в рамках инициативы компании "Эпицентр К".

Виктор Колесник мечтает открыть собственную кофейню на колесах с летним кинотеатром. Для реализации своей бизнес-идеи Виктор подал заявку на получение гранта.

Предприниматель Виктор Суворов подал заявку на грант для закупки профессионального оборудования для ремонта аккумуляторной техники.

Никита Лелин мечтает запустить свое дело — компанию, которая занимается сдачей в аренду спецтехники (автокрана).

Катерина Чубарь имеет собственное производство сувенирной продукции и магазин, где реализуется товар. Предпринимательница подала заявку на грант, чтобы закупить спецтехнику для расширения производства сувенирной продукции.

Имена победителей станут известны 4 сентября после выхода на канале Эпицентр в YouTube выпуска бизнес реалити-шоу "Миллионы добрых дел". В нем все полуфиналисты будут защищать свои бизнес-идеи перед экспертным жюри. Гранты получат лишь пять из них. Но у каждого будет шанс стать обладателем Приза зрительских симпатий — чтобы поддержать своего фаворита ставьте лайк под визиткой понравившегося полуфиналиста.

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Борьба за грант продолжается

Кто же уже получил заветные гранты на свое дело?

По итогам первого финала проекта среди 10 полуфиналистов победителями стали бизнес-проект по доставке питьевой воды в Волновахе, салон здоровья из Винников (Львовская область), пасека (Ивано-Франковская область), производство натуральных сладостей в Киеве, а также мебельная мастерская из Черновцов. Как проходил первый финал можно увидеть на канале "Эпицентр" в YouTube.

По итогам второго финала, который проходил в Киеве, грант получили еще 5 предпринимателей. Среди победителей оказались компания из Кривого Рога по производству цилиндров из базальтового волокна для теплоизоляции труб, бизнес-проект по пошиву качественной авторской обуви в Киеве, владелица улиточной фермы в Хмельницком, собственница автомойки, которую она планирует переоборудовать в современный комплекс самообслуживания в Славянске Донецкой области и производитель сетки-рабицы из города Бахмут на Донеччине. Как проходил второй финал можно также увидеть на канале "Эпицентр" в YouTube.

Конкурс бизнес-идей "Миллионы добрых дел" продлится до 4 сентября. Впереди еще один этап и 5 вакантных мест победителей, поэтому у украинцев еще есть шанс презентовать свой бизнес-план и посоревноваться за грант на сумму до 500 тысяч гривен на развитие своего дела.