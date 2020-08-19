Грант на власну справу: хто отримав пів мільйона від Епіцентру?

14 серпня у Києві відбувся другий фінал проєкту "Мільйони добрих справ" компанії "Епіцентр", на якому після захисту 10 півфіналістами своїх бізнес-проєктів було визначено 5 переможців, які отримають грант у розмірі до 500 тисяч гривень на власну справу.

З понад 1500 заявок, що надійшли для участі у проєкті "Мільйони добрих справ", до другого фіналу потрапили десять підприємців, які презентували свої бізнес-ідеї членам журі. Всі десятеро учасників другого півфіналу стали прикладом для сотень підприємців по всій країні.

При відборі переможців судді — заступники генерального директора "Епіцентр К" Вадим Лозовий, Володимир Гончаров, Борис Артарі-Колумб та представник громадської організації "За Конкретні Справи" Уляна Ткаченко — враховували масштабування, прибутковість, швидкість розвитку та вплив бізнесу на загальну економіку регіону.

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"Я в першу чергу звертаю увагу на залученість півфіналістів у власну справу, наскільки вони готові вкладати душу у бізнес, — говорить заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К" Володимир Гончаров. — Я вірю, що кожна з представлених ідей має гідний потенціал для успіху попри те, отримала вона грант від Епіцентру чи ні. А з тими, хто виграв, ми обов'язково зустрінемось через пів року та будемо раді відсвяткувати їх успіхи".

"Проєкт "Мільйони добрих справ" — це можливість для тих, у кого вже давно зріє бізнес-ідея, але для її втілення в життя необхідна допомога, — зазначає Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з питань реклами, маркетингу, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. — Учасники не обмежені нічим, навіть віком. Головна вимога c велике бажання втілити свою бізнес-ідею в життя. Загалом мережа "Епіцентр" надасть у якості грантів до 10 млн гривень 20 українським підприємцям та тим, хто тільки розпочинає власну справу. Паралельно на каналі "Епіцентр" у YouTube триватиме незалежне голосування за приз глядацьких симпатій. Тому ми заохочуємо українських підприємців подавати свої заявки на гранти та неодмінно вірити в перемогу".

Як проходив другий фінал - дивіться на каналі "Епіцентр" у YouTube.

Гранти на розвиток бізнесу отримали:

Антон Балаєв, Кривий Ріг

Власник компанії "Трейдізол" Антон Балаєв протягом 5 років займається виробництвом циліндрів з базальтового волокна для теплоізоляції труб. Підприємець подав заявку на грант у розмірі 500 тисяч гривень для того, щоб купити обладнання для розширення бізнесу. "У моєї команди більше ніж 10 років досвіду роботи зі схожою продукцією, — розповідає Антон. — Дякуючи гранту від компанії "Епіцентр К" ми зможемо купити обладнання та розширити виробництво". А "Трейдізол" стане найбільшим виробником ізоляційних матеріалів з базальтового волокна у Дніпропетровській області.

Карина Балеста, Київ

Карина Балеста ще зі шкільних років мріяла створити свій бренд якісного авторського взуття. Вивчившись на юриста та пропрацювавши за фахом 10 років, Карина не забула про дитячі мрії та 5 років тому заснувала компанію з виготовлення взуття ручної роботи ТМ Karina Balesta. Спочатку Карина шила взуття для друзів та родичів, але поступово у її бренду з'являлося все більше шанувальників. Підприємниця подала заявку на грант у розмірі 248 тисяч гривень, який планує використати для придбання частини обладнання для пошиву взуття та збільшення об'ємів виробництва. "Я хочу, щоб мрії всіх підприємців України здійснювалися. З "Епіцентром" це можливо!", — впевнена Карина.

Альона Шибунько, Хмельницький

Альона Шибунько — власниця равликової ферми, де розводять цей смачний, поживний та корисний делікатес, що має попит у країнах Європи. Сьогодні ферма Альони невелика, займає площу 30 соток та має окреме приміщення (маточник), де равлики розмножуються. Але плани у підприємниці амбітні — взяти в оренду пустуючи пагорби й закинутий корівник та масштабувати свій бізнес. Допомогою стане грант у розмірі 500 тисяч гривень, який Альона отримала від компанії "Епіцентр". "Сподіваюсь, що скоро рідні хмельничани та усі українці зможуть скуштувати цей незвичайний делікатес з нашої ферми, яку ми розбудуємо завдяки гранту від компанії "Епіцентр", — говорить Альон, яка впевнена, що в майбутньому її ферма стане туристичною окрасою Хмельниччини.

Марія Крилова, м. Слов'янськ Донецької області

Марія разом з родиною відкрили власний автокомплекс (автомийка, СТО) напередодні трагічних подій 2014 року. Переживши захоплення підприємства бойовиками, обстріли та напади мародерів, Марія не опустила руки та відбудувала свій бізнес з попелу. Власними силами підприємниця зробила ремонт, купила обладнання, але на омріяне переоснащення грошей вже не вистачило. Перемігши у фіналі та отримавши грант від компанії "Епіцентр К" у розмірі 328 тисяч гривень, Марія зможе купити обладнання та переобладнати автомийку у сучасний комплекс самообслуговування, що особливо актуально у період пандемії коронавірусу.

Олексій Лісничий, м. Бахмут Донецької області

Олексій Лісничий вже декілька років, як очолив сімейний бізнес, започаткований ще його батьком понад 20 років тому, — виробництво будівельної сітки-рабиці з оцинкованого та неоцинкованого дроту. Але на ринку Європи вже давно перейшли на більш зручний її аналог — сітку-рабицю з полімерним покриттям (ПВХ), яка має привабливіший вигляд та краще вписується у різноманітні дизайнерські та архітектурні рішення. Купити лінію з виробництва такого дроту та створити нові робочі місця підприємцю допоможе грант від компанії "Епіцентр" у розмірі 270 тисяч гривень, який Олексій виборов у другому фіналі проєкту "Мільйони добрих справ". "Товар європейської якості має бути доступний всім українцям", — впевнений Олексій.

Конкурс бізнес-ідей "Мільйони добрих справ" триватиме до 4 вересня. Відбір переможців проходить у чотири етапи, попереду ще два. Щоб отримати шанс на грант на суму до 500 тисяч гривень, покупці мережі "Епіцентр" мають ознайомитись із правилами акції, заповнити грантову заявку, описавши свою бізнес-ідею, план її реалізації, та додати кошторис у межах грантової суми.

10 учасників кожного з чотирьох півфіналів запрошуються у студію, щоб розповісти про свою бізнес-ідею та показати бізнес-план. На це в учасників реаліті-шоу є три хвилини, але якщо людина горить своєю справою, то цього часу достатньо, щоб заразити суддів своєю енергетикою, проєктом, та зробити все, щоб вони в нього повірили та підтримали.