Генераторы идей: как найти перспективную нишу для бизнеса

В условиях политической и экономической нестабильности открытие собственного бизнеса — дело непростое. Необходим здравый расчет и правильный выбор ниши. Благо на украинском рынке есть немало отраслей, где наблюдается дефицит продукции Made in Ukraine.

В поиске свободных ниш

Фактически в каждом сегменте производства непродовольственных товаров в Украине есть перспективные направления для открытия своего дела. Так, в нашей стране дефицит производителей линолеума, практически не производится посуда, профессиональное спортивное и туристическое снаряжение, кардио-оборудование, сантехника, бытовая техника, газовые колонки, проточные водонагреватели. Аналогичная ситуация и с товарами для дома, которые огромными партиями завозятся в Украину из Китая и Польши — доля импорта в этом сегменте составляет 40%.

"Будущее Украины за развитием внутреннего производства. Нужно только набраться смелости и инвестировать в создание отечественного продукта, — мотивирует начинающих бизнесменов глава ООО "Эпицентр К" Галина Герега. — В первую очередь украинскому бизнесмену мешает чрезмерно пессимистическая оценка своих возможностей — пресловутый "комплекс меншовартості". В наших головах плотно засели мысли "это не получится", "ниши заняты", "рынок переполнен"... От этих внутренних барьеров нужно избавляться".

Глава ООО "Эпицентр К" Галина Герега. Фото: "Эпицентр К"

По словам экспертов, на сегодняшний день в Украине активно развивается сфера услуг — бьюти индустрия, логистика, детское образование разных форматов и автомобильные услуги. Из новых ниш, рост которых наблюдается во всех постсоветских странах, — медицина. Также у украинского производителя есть большой потенциал в производстве мебели для дома и офиса.

Будущее Украины за развитием внутреннего производства

Ярким примером активности украинских предпринимателей в кризис стало их активное участие в инициативе национальной торговой сети "Эпицентр" по поддержке малого и среднего бизнеса "Миллионы добрых дел". В рамках акции компания предоставит гранты 20 предпринимателям на общую сумму в 10 млн грн.

На днях в Киеве состоялся первый финал проекта, на котором среди 10 полуфиналистов были определены 5 победителей, получивших грант в размере до 500 тысяч гривен. Среди победителей бизнес-проект по доставке питьевой воды в Волновахе, салон здоровья из Винников (Львовская область), пасека (Ивано-Франковская область) и производство натуральных сладостей (Киев), а также мебельная мастерская из Черновцов. Как проходил первый финал можно увидеть на канале "Эпицентр" в YouTube.

На сегодняшний день предприниматели из разных городов Украины подали уже 1162 заявки на получение гранта. Чаще всего среди участников встречаются бизнес-проекты, связанные с техобслуживанием авто, сферой общественного питания, открытием торговых точек, производством "зеленой" энергии и выращиванием различных овощей и фруктов. Есть и довольно нестандартные стартапы, такие как разработка собственного бренда одежды или мобильного приложения.

Среди них во второй полуфинал вышло 10 предпринимателей, большинство из которых — собственники уже существующего бизнеса, которым не хватает денег для масштабирования.

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Владелец и директор компании "Трейдизол" Антон Балаев на протяжении 5 лет занимается теплоизоляцией из базальтового волокна. Предприниматель подал заявку на грант для того, чтобы купить оборудование для расширения бизнеса.

Карина Балеста еще со школьных лет мечтала создать свой бренд и производить качественную обувь. Сегодня у Карины есть собственная компания по изготовлению обуви ручной работы ТМ Karina Balesta. Предприниматель подала заявку на грант для масштабирования существующего бизнеса и раскрутки бренда.

Наталья Мицак занимается приготовлением кондитерских изделий на дому, но мечтает запустить собственный кондитерский цех, поэтому подала заявку на получение гранта от компании "Эпицентр К".

Алена Шибунько - владелица фермы улиток, но как и любой предприниматель она хочет масштабировать свой бизнес, а для этого необходимы деньги, которые Алена хочет получить в рамках проекта "Миллионы добрых дел".

Предприниматель Оксана Мельникович уже 13 лет занимается производством и продажей косметических средств TM Mola в городе Ивано-Франковск. Для масштабирования существующего бизнеса и раскрутки бренда необходимы деньги, поэтому предприниматель подала заявку на грант.

Мария Крилова подала заявку на грант для совершенствования существующего бизнеса автомойки в городе Славянске. Деньги необходимы для переоборудования автомойки, открытия бокса самообслуживания и закупки нового оборудования.

Роман Уринов из города Киев презентовал туристический бизнес-проект — мягкий мангал. Ранее Роман много путешествовал и понял, что у людей есть потребность в уникальном мангале, который будет безопасным для использования в любой точке мира. Киевлянин подал заявку на грант для расширения бизнеса по изготовлению своего продукта.

Алексей Лисничий долгое время занимается изготовлением строительной сетки. Предприниматель презентовал свою бизнес-идею для получения денег, которые он планирует потратить для расширения существующего дела.

Марина Панюшкина с 2015 года занимается разведением и селекцией чистокровных английских верховых лошадей. Для обустройства конюшни и разведения коней в Запорожской области Марина подала заявку на получение гранта.

Надежда Пахомова начинающий предприниматель — она хочет открыть центр по подготовке к ЗНО New Point в Кривом Роге.

Напомним, что конкурс продлится до 4 сентября, впереди еще два этапа, а значит не один шанс выиграть грант на свое дело.