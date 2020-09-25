Потребрынки 9 минут назад

Эпицентр запускает первый детский магазин E.PIC за пределами своих ТЦ

В магазине E.PIC в ТЦ Retroville будет представлено более 45 тысяч товаров

Фото: пресс-служба "Эпицентр К" Фото: пресс-служба "Эпицентр К"
Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

26 сентября 2020 года, в киевском ТРЦ Retroville начнет работу первый магазин детских товаров E.PIC вне сети ТЦ "Эпицентр". 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Сейчас сеть E.PIC представлена ​​40 полноформатными магазинами и 18 отделами детских товаров в торговых центрах "Эпицентр" в 48 городах Украины. В новом концептуальном магазине площадью более 1 тысячи квадратных метров будет собран широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 14 лет — игрушки, одежда, детский транспорт и все для малышей (детское питание и гигиена, коляски, мебель).

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В магазине E.PIC в Retroville будет представлено более 45 тысяч артикулов товаров, в том числе премиального сегмента, а также расширенный ассортимент продукции украинских производителей. Для удобства покупателей будут обустроены бренд-зоны мировых производителей игрушек Lego, Barbie, Hot Wheels, Battat, а также отдельная бренд-зона с собственными торговыми марками сети — Bambinelli (0-3 года) и Luna Kids (3+ года). Согласно трендами, увеличено зону товаров для развития, творчества и интерактивных игрушек. 

Магазин детских товаров E.PIC. Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

В компании сообщили, что покупатели будут иметь возможность рассчитаться баллами, накопленными благодаря программе лояльности "Выгода", которая действует во всей торговой сети "Эпицентр". Кроме того, в магазине будет расположена касса выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua — клиенты смогут найти товары на сайте и забрать их в магазине E.PIC в ТРЦ Retroville.

В дальнейших планах компании открытие магазинов E.PIC в торгово-развлекательных центрах по всей стране. 

Напомним, что "Эпицентр" открыл центры выдачи онлайн-заказов с роботизированным оборудованием. 

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