Эпицентр запускает первый детский магазин E.PIC за пределами своих ТЦ

26 сентября 2020 года, в киевском ТРЦ Retroville начнет работу первый магазин детских товаров E.PIC вне сети ТЦ "Эпицентр".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас сеть E.PIC представлена ​​40 полноформатными магазинами и 18 отделами детских товаров в торговых центрах "Эпицентр" в 48 городах Украины. В новом концептуальном магазине площадью более 1 тысячи квадратных метров будет собран широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 14 лет — игрушки, одежда, детский транспорт и все для малышей (детское питание и гигиена, коляски, мебель).

В магазине E.PIC в Retroville будет представлено более 45 тысяч артикулов товаров, в том числе премиального сегмента, а также расширенный ассортимент продукции украинских производителей. Для удобства покупателей будут обустроены бренд-зоны мировых производителей игрушек Lego, Barbie, Hot Wheels, Battat, а также отдельная бренд-зона с собственными торговыми марками сети — Bambinelli (0-3 года) и Luna Kids (3+ года). Согласно трендами, увеличено зону товаров для развития, творчества и интерактивных игрушек.

Магазин детских товаров E.PIC. Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

В компании сообщили, что покупатели будут иметь возможность рассчитаться баллами, накопленными благодаря программе лояльности "Выгода", которая действует во всей торговой сети "Эпицентр". Кроме того, в магазине будет расположена касса выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua — клиенты смогут найти товары на сайте и забрать их в магазине E.PIC в ТРЦ Retroville.

В дальнейших планах компании открытие магазинов E.PIC в торгово-развлекательных центрах по всей стране.

Напомним, что "Эпицентр" открыл центры выдачи онлайн-заказов с роботизированным оборудованием.