Бренд Stradivarius в Украине запустил интернет-магазин

В середине сентября 2020 года, магазин бренда Stradivarius в Украине запустил интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, в интернет-магазине stradivarius.com/ua бренд предложит покупателям ассортимент товаров из своей последней коллекции "Осень-Зима 2020".

Доставка приобретенных в интернет-магазине товаров будет осуществляться непосредственно на дом, в пункт самовывоза или в выбранный покупателем магазин. Забрать заказанные онлайн товары из магазина Stradivarius можно будет бесплатно.

Стоимость доставки на дом или в пункт самовывоза составит 149 гривен, а при заказе на сумму свыше 1 999 гривен доставка будет бесплатной. Время доставки составит 3–7 рабочих дней. Пользователи интернет-магазина смогут рассчитываться за покупки с помощью карт VISA, Mastercard или оплачивать их наличными при доставке.

Читайте также: Ритм ритейла: как ритейлеры адаптируются к новым реалиям

В случае возврата приобретенного товара покупатели смогут сами выбрать, из какого места делать возврат: из дома, из пункта самовывоза или ближайшего магазина Stradivarius. Возврат можно сделать в течение 30 дней с момента доставки покупки. Деньги будут возвращены в течение 7-14 дней тем же способом, которым была осуществлена оплата.

Покупатели Stradivarius смогут контролировать статус доставки заказанных товаров в личном кабинете, где им также будут доступны настройки способов оплаты и адресов доставки, а также архивы заказов и чеков счетов-фактур.

Для оформления покупок клиенты могут использовать компьютер или любое мобильное устройство. Также Stradivarius разработал собственное приложение для онлайн-шопинга, которое доступно для операционных систем iOS и Android.

СПРАВКА:

Бренд Stradivarius принадлежит испанской Группе Inditex. Кроме бренда Stradivarius Группа Inditex владеет другими торговыми марками: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Zara, Oysho, Zara Home и Uterqüe. Сегодня Inditex владеет 7 412 магазинами по всему миру, 72 из которых находятся в Украине.

Напомним, что Дмитрий Дубилет объявил о запуске нового проекта по пошиву переработанной одежды из секонд хенда.