Ритм ритейла: как ритейлеры адаптируются к новым реалиям

Невероятная турбулентность из-за кризиса привела к тому, что большая часть бизнеса начала менять свою стратегию, чтобы предприятие не понесло колоссальных убытков. С начала карантина актуальным для многих компаний стало внедрение бесконтактной доставки и оплаты товара. Собирать и доставлять покупки стали те, кто об этом даже не думал. После того, как была запрещена торговля ряду локальных точек, переход бизнеса в диджитализацию помог за короткий срок перевести все продажи онлайн и тем самым продолжить закрывать потребности населения. Предприниматели массово начали заниматься продвижением онлайн-торговли, а компании, которые не имели сайта, за считанные дни запустили его. По данным ПриватБанка, только за первое полугодие 2020 года украинцы оплатили карточками и цифровыми кошельками товаров на 142 млрд грн, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

За первое полугодие 2020 года украинцы оплатили карточками и цифровыми кошельками на треть больше, чем в прошлом году, — на 142 млрд грн

Основной удар пришелся на компании, которые производят и обеспечивают население товарами первой необходимости. В режиме вынужденной самоизоляции ритейлеры внедрили безопасное нахождение в локальных торговых точках, услугу сбора товаров, бесконтактной оплаты и доставки. Весной крупнейшая сеть "АТБ" снизила наценку на некоторые группы товаров первой необходимости, чтобы при невысокой покупательной способности разные слои населения могли приобретать продукты. Для людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом, было выделено время для осуществления безопасных покупок. А с конца мая корпорация "АТБ" запустила адресную доставку товаров и продуктов питания в Днепре, заказанных в интернет-магазине компании.

Сеть парфюмерно-косметических магазинов премиум-сегмента BROCARD с начала карантина внедрила бесплатную доставку на дом абсолютно всех категорий товаров из интернет-магазина на любую сумму. Чтобы клиент, оставаясь дома, продолжал заботиться о своем внешнем виде, доставка осуществлялась за счет компании, даже если заказ состоял всего из одной единицы товара самой недорогой категории.

В сложное время крупный бизнес объединял усилия, чтобы мелкие предприниматели могли продолжить свою работу. Так, на отдельных АЗК сети WOG под торговые стенды товаров предпринимателей компания выделила торговые площади в 6-8 квадратных метров на разных автозаправках. В рамках данной инициативы на АЗК появились такие товары, как хлебобулочные изделия, спортивное и здоровое питание, охлажденные кофейные напитки, свежие цветы, корм для животных, игрушки для детей, солнцезащитные очки и т. д. Эта программа взаимопомощи помогла отдельным компаниям пережить последствия карантина. Сеть WOG запустила новую услугу — предзаказ напитков и блюд с доставкой до авто для пользователей собственного приложения PRIDE. Передвигаясь по трассе, пользователь может через приложение выбрать и оплатить блюда и напитки, а по прибытию на АЗК заправиться и забрать заказ.

Сеть ОККО запустила возможность покупки около 100 товаров из магазинов и кафе через сервис ОККО Pay. Выбрать и оплатить их можно прямо на колонке

В ОККО также достаточно быстро пересмотрели ассортимент своих магазинов таким образом, чтобы по максимуму закрыть потребность клиентов в продуктах первой необходимости, хозяйственных товарах. Кроме того, сеть запустила возможность покупки порядка 100 товаров из магазинов и кафе через сервис ОККО Pay. Выбрать и оплатить их можно прямо на колонке. Вместе с партнером Glovo запустили доставку в 15 городах Украины.

Однако экономика не формируется только благодаря существующему бизнесу. Генераторы идей и будущие предприниматели столкнулись с проблемой поиска финансирования для запуска своего дела во время кризиса, но благодаря социально ответственным компаниям и другим организациям предприниматели все же имеют шанс привлечь инвестиции. Так, национальная сеть торговых центров "Эпицентр К" выступила с инициативой поддержать малый и средний бизнес: в рамках акции "Миллионы добрых дел" компания предоставит 10 млн грн грантов 20 украинским предпринимателям, пострадавшим от коронакризиса, а также тем, кто хочет начать собственное дело. Самыми активными в получении гранта были предприниматели из Львова, Краматорска, Киева, Днепра, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода и Винницы. Большинство из них представители таких сфер бизнеса, как техническое обслуживание авто, общественное питание, торговля, зеленая энергетика, производство мебели и выращивание овощей и фруктов.

Вместе с кризисом, вызванным коронавирусом, в Украину пришла засуха, которая принесла немало убытков аграриям. В это непростое время привлечение международных инвестиций для украинского бизнеса может стать спасительным глотком воздуха. Так, Международная финансовая корпорация (IFC), подразделение группы Всемирного банка, открыла кредитную линию в размере $35 млн сроком на семь лет для ОККО. Полученные средства компания, прежде всего, направит на расширение программы обеспечения агропроизводителей топливом и удобрениями. Это в свою очередь даст возможность поддерживать агросектор страны на $50 млн ежегодно. В течение первых пяти месяцев этого года по программе обеспечения агропроизводителей ОККО было заключено договоров на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Крупнейшие налогоплательщики в ритейле за 2019 год

По итогам 2019 года группа компаний "АТБ" установила собственный рекорд по уплате налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Если в 2017-м общая сумма уплаты предприятиями компании всех налогов составляла 6,58 млрд грн, то в 2018-м она равнялась 9,4 млрд грн, что на 30% больше предыдущего года, а в 2019-м темпы прироста составили уже 34% и достигли 12,6 млрд грн.

В 2019 году компания реализовала проект в сфере зеленой энергетики. На фасаде 7-этажного здания центрального офиса компании во Львове смонтирована крупнейшая в Западной Украине фасадная солнечная электростанция мощностью до 200 тысяч КВт/ч в год. Также во Львовской и Киевской областях были открыты две новые современные лаборатории контроля качества сжиженного газа. Инвестиции в оба проекта составили более 20 млн грн.

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Компания закупила 100 интерактивных кофейных аппаратов модели FRANKE А1000 на общую сумму более 40 млн грн. WOG запустил новый сервис в мобильном приложении PRIDE, благодаря которому отныне клиентам доступна функция предварительного заказа блюд и напитков WOG CAFE.

Компания "Эпицентр К" — лидер на рынке розничной торговли Украины с отечественными инвестициями, которая насчитывает 55 действующих торговых центров в различных регионах Украины. Компания выделила 150 млн грн на борьбу с коронавирусом, кроме того, ежемесячно отдает 1% от своего оборота, а это около 50 млн грн ежемесячно.

Fozzy Group в 2019 году заплатила налогов и сборов на 32,8% больше, чем в предыдущем году.Консолидированный оборот группы вырос на 18,2% и составил 78,2 млрд грн. За последние пять лет оборот группы увеличился в 2,44 раза. Общее количество магазинов, входящих в Fozzy Group на конец 2019 года, — 695 торговых точек, из них продуктового направления 553 магазина общей площадью около 1,2 млн кв. м.