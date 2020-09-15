Вторая жизнь секонд хенда за 550 евро: Дубилет объявил о запуске нового проекта

Украинский бизнесмен, экс-министр Дмитрий Дублилет совместно со стилистом и fashion-директором Vogue Ukraine, послом No More Plastic Foundation Юлией Пелипас запустили в Украине новый проект под названием Bettter.

Об этом Дубилет написал в Facebook.

По словам Дубилета, Bettter исповедует философию ответственного потребления и создает по этим принципам красивые вещи, используя старую одежду в качестве сырья.

На сайте бренда указано, что в Bettter разрабатывают наборы из 3–5 предметов, где основой для них служат smart-костюмы, переделанные из уже существующих предметов одежды с использованием продвинутой системы алгоритмов. Каждая покупка дает доступ покупателю к целому набору, который можно скомпилировать и стилизовать по-разному. Цены стартуют от 550 евро за костюм, средняя цена — около 700 евро.

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Технически, создатели бренда будут давать одежде вторую жизнь, так как все костюмы созданы из переработанной одежды, которую закупают на рынках секонд-хэнда по всему миру. К каждому изделию прилагается паспорт, в котором указана подробная информация о его происхождении. Одежда имеет следы прошлой жизни и небольшие изъяны, которые создатели намерены сохранить. Тем не менее, каждая деталь проходит процедуры ремонта и очистки, чтобы убедиться, что они казались новыми и безопасными для здоровья.

Компания производит пока только женские размеры 34–40. Большинство костюмов имеют свободный крой, каждый комплект может соответствовать как минимум двум размерам. Заказ можно оформить на сайте https://bettter.us/, отправка осуществляется из Украины, где находится дизайн-студия и исследовательская база компании.

Доставка по Украине осуществляется через Новую Почту и обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней, доставка в Россию через Укрпочту — до 14 рабочих дней, а международная доставка через DHL — от 2 до 5 рабочих дней. В компании не производят дополнительные запасы одежды, поэтому с момента заказа производство одежды и его отправка может занять до 30 дней.

Напомним, что экс-министр Дубилет инвестировал в бизнес по продаже б/у автомобилей в рассрочку.