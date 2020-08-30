Полностью биоразлагаемый конопляный мех создал украинский бренд Devohome

После двух лет экспериментов и исследований украинской компании Devohome, которая занимается изготовлением домашнего текстиля из конопли, удалось создать стопроцентно биоразлагаемый конопляный мех.

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Он выглядит, как овчина, является полностью натуральным, и главное его отличие от искусственного меха - он полностью разлагается в земле.

Devohome ставит целью сделать этот материал равноценным заменителем натурального меха и готова делиться им с фэшн-дизайнерами и производителями текстиля.

"Мы первые в мире, кто разработал и предлагает инновационный мех на основе нетканого волокна из конопли как заменителя натурального и экомеха", — комментирует возможности созданного инновационного продукта основательница бренда Devohome Оксана Дево.

И у компании уже есть договоренности о продажах нескольким брендам в Австралии, Швейцарии и некоторых других европейских странах.

Конопляное волокно — это прочный биоразлагаемый материал.

Такое волокно гипоаллергенно, быстро поглощает влагу, обеспечивает циркуляцию воздуха.

В качестве сырья используют коноплю, выращенную в Украине без применения пестицидов и гербицидов, устойчивую к вредителям.

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Конопляный бренд DevoHome

Компания делает пледы, одеяла, одежду и обувь из гипоаллергенных натуральных материалов, сохраняющих здоровье. Создательнице бренда Оксане Дево удалось воплотить в жизнь идею пошива шуб из инновационного продукта — конопляного меха, который, в отличие от искусственного, является биоразлагаемым. И стартовать с продажей продукции Devo в ЕС.

Сырье для производства (коноплю) компания выращивает сама, в Полтавской области, сама же делает пеньку (сырье для производства наполнителей), из которой посредники производят наполнитель для основной продукции бренда — домашнего текстиля. В компании много экспериментируют. Сначала — с производством пуховиков с конопляным наполнителем, а теперь — шуб биоразлагаемого конопляного меха. В потенциале — изготовление конопляной пряжи.