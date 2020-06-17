Экс-министр Дубилет инвестировал в бизнес по продаже б/у автомобилей в рассрочку

Бывший министр Кабинета министров и соучередитель monobank Дмитрий Дубилет анонсировал развитие своего нового бизнеса по продаже б/у автомобилей в рассрочку.

На украинском рынке заниматься продажей б/у автомобилей будет новая компания PlanetAvto, сообщает портал autoconsulting.ua.

Указано, что сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн.

"Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет", — отметил Дубилет.

По его словам, на сайте PlanetAvto публикуется информация об авто, которые можно купить в рассрочку.

"Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок", — заверил экс-министр.

Он также рассказал, что у этого стартапа есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.

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"Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалась примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов. С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многим другим", — резюмировал Дубилет.

Как сообщалось, в Украине после восстановления полноценной работы сервисных центров МВД возобновилась регистрация подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. В мае 2020 года более 30,6 тысяч таких автомобилей получили украинские регистрационные номера.