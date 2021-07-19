В Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании (ФОТО)

Крупный пожар произошел утром 19 июля в отдельно стоящем одноэтажном складе транспортной компании на улице Пироговский шлях, 154 в Голосеевском районе Киева.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, возник он в 7:38. Сразу же к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

В результате частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 45 человек и 11 единиц техники ГСЧС.

В 8:45 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, а в 10:55 ликвидирован. "Содержания аммиака в воздухе не наблюдается", — добавляют в ведомстве.

Напомним, что в июне в Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции ДТЭК.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.