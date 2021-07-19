Общество 20 минут назад

В Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании (ФОТО)

В результате пожара частично разрушена крыша и фасадная стена склада, он может обрушиться полностью

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Крупный пожар произошел утром 19 июля в отдельно стоящем одноэтажном складе транспортной компании на улице Пироговский шлях, 154 в Голосеевском районе Киева.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, возник он в 7:38. Сразу же к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В результате частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 45 человек и 11 единиц техники ГСЧС.

Читайте также:
В порту Дубая прогремел мощный взрыв, вызвав пожар (ВИДЕО)

В 8:45 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, а в 10:55 ликвидирован. "Содержания аммиака в воздухе не наблюдается", — добавляют в ведомстве.

Напомним, что в июне в Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции ДТЭК.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Налоговики обыскали "Киевводфонд" из-за воровства на ремонте туалетов
Налоговики обыскали "Киевводфонд" из-за воровства на ремонте туалетов
В Киеве запретили купаться на всех пляжах города из-за аномальной жары
В Киеве запретили купаться на всех пляжах города из-за аномальной жары
В Киеве произошла стрельба: есть раненые (ВИДЕО)
В Киеве произошла стрельба: есть раненые (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биржа Binance прекратила торговать акциями

  3. Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

  4. В Европе запускают цифровую валюту

  5. Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...