Происшествия 1 час назад

В порту Дубая прогремел мощный взрыв, вызвав пожар (ВИДЕО)

Распространение огня локализовано, а в результате взрыва никто не пострадал

Взрыв в порту Дубая. Фото: соцсети Взрыв в порту Дубая. Фото: соцсети
Взрыв в порту Дубая. Фото: соцсети

В порту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах произошел мощный взрыв, который привел к последующему пожару.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

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По данным правительства эмирата, причиной взрыва стал пожар в контейнере на корабле, стоявшем на якоре в порту. Сейчас на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.

Власти также сообщили, что распространение огня локализовано, а в результате взрыва никто не пострадал.

Пользователи Twitter делятся видеозаписями и фотографиями случившегося. На кадрах видно, как вечером над городом поднимается облако огня, его видно из разных районов города.

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На фотографии, сделанной в порту Дубая, видны клубы дыма и территория, охваченная огнем.

Вскоре власти сообщили детали взрыва в порту Дубая. В частности, в одном из контейнеров в порту Дубая, где произошли пожар и взрыв, были легковоспламеняющиеся материалы.

Правительство эмирата сообщило со ссылкой на главу полиции, что пожар возник на борту небольшого контейнеровоза вместимостью 130 контейнеров.

Как отмечается, происшествие не повлияло на работу порта.

Напомним, судно Rhosus под флагом Молдовы, на борту которого находилось 2750 тонн нитрата аммония, в ноябре 2013 года следовало из Грузии в Мозамбик и по техническим причинам сделало остановку в Бейруте.

Там оно было задержано, а опасный груз перевезен на склад на территории порта. В феврале 2018 года оставшийся стоять в порту Rhosus затонул.

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В результате взрыва хранившегося на складе груза 4 августа 2020 года около 200 человек погибли, 6500 были ранены, а около 300 тысяч жителей ливанской столицы остались без крова.

Британские ученые проанализировали видео взрыва в Бейруте и заявили, что его сила равна примерно 10% мощности ядерного взрыва в японском городе Хиросима в конце Второй мировой войны.

Указано, что сила взрывов в ливанской столице равнялась 1000-1500 тонн тротила — это примерный эквивалент одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

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