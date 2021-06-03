"Разрушит все морское дно": у Шри-Ланки тонет судно с азотной кислотой

У берегов Шри-Ланки тонет грузовое судно с химикатами на борту.

Это может угрожать глобальной экологической катастрофой, сообщает ВВС.

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, горело почти две недели до того, как пожар в итоге удалось потушить. Сотни тонн нефти из топливных баков могут вытечь в море, если судно затонет, что нанесет значительный ущерб морской флоре и фауне.

Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии в последние дни вместе пытались потушить пожар и предотвратить разлом и затопление корабля, но штормовое море и муссонные ветры мешали этой операции.

"Корабль тонет. Спасатели пытаются буксировать корабль подальше в море, прежде чем он утонет, чтобы минимизировать загрязнение, но задняя часть судна дрейфует", — заявил представитель ВМС Шри-Ланки капитан Индюка Силва.

В свою очередь эколог Аджанта Перера заявила изданию, что потопление судна — "худший экологический сценарий".

"Со всеми опасными грузами, азотной кислотой и всеми другими вещами, а также нефтью на судне, если оно затонет, это буквально разрушит все морское дно", — сообщила она.

Доктор Перера утверждает, что до того, как корабль отбуксировали в море, следовало отправить водолазов, чтобы осмотреть корабль.

"Экологические проблемы теперь останутся в наших водах", — добавила она.

Известно, что прибрежный участок вблизи города Негомбо, где расположены одни из самых чистых пляжей страны, уже несколько дней загрязняются нефтью и мусором.

Между тем Министерство рыбного хозяйства заявило, что применяет чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов. Рыбалка от Панадура до Негомбо прекращена.

Представители Шри-Ланки считают, что пожар возник в результате утечки азотной кислоты, о котором экипаж знал еще 11 мая. На корабле было 25 тонн очень едкой кислоты, используемой для производства удобрений и взрывчатых веществ.

X-Press Shipping — компания, которая базируется в Сингапуре и является владельцем судна, — подтвердила, что экипаж знал об утечке, но заявил, что ни Катар, ни Индия не позволяли им покидать корабль до начала пожара.

Тот факт, что Шри-Ланка позволила судну зайти в свои воды после того, как ему отказали две другие страны, разгневал общественность.

Чиновники подали в полицию жалобу на капитана корабля, которого спасли вместе с другими членами экипажа на прошлой неделе.

Вскоре полиция Шри-Ланки заявила, что допрашивала капитана и инженера корабля более 14 часов. Суд запретил капитану, главному инженеру и инженеру-помощнику выезжать из страны.

Контейнеровоз под флагом Сингапура, который стоял на якоре у порта Коломбо, сначала сообщил о пожаре на борту из-за утечки химического вещества в одном из его контейнеров.

Судно длиной 186 метров вышло из индийского порта Хазир 15 мая с 1486 контейнерами на борту. Кроме азотной кислоты в грузе были другие химикаты и косметика.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.