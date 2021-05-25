Происшествия 60 минут назад

В российском Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море (ВИДЕО)

Источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе

Фото: ТУАПСЕ/T.ME/V_TUAPSE Фото: ТУАПСЕ/T.ME/V_TUAPSE
Фото: ТУАПСЕ/T.ME/V_TUAPSE

В акватории Черного моря у берегов Туапсинского района России произошел разлив нефтепродуктов.

По предварительной информации, источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе, сообщает "Коммерсантъ".

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Сообщается, что в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (владелец "Роснефть") нештатных ситуаций не зафиксировано.

При этом специалистам предстоит установить причину, как нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.

"В результате обследования были обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", — рассказали в региональном оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Перед этим следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту обнаружения дрейфующего в юго-западном направлении побережья Черного моря нефтяного пятна.

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На территории Туапсе ввели режим повышенной готовности.

Указано, что масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега.

Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.

Также сообщалось, что на Бутингском нефтяном терминале, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva и расположенном на границе Литвы с Латвией, 28 декабря 2020 года произошла утечка нефти. По предварительным данным, из-за обрыва шланга произошел разлив до 2 тонн сырой нефти.

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