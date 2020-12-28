Происшествия 30 минут назад

На нефтетерминале в Литве произошла утечка нефти в море: пятно плывет в Латвию

В море вылилось около 1-2 тонн сырой нефти, пятно поплыло в открытое море

Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

На Бутингском нефтяном терминале, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva и расположенном на границе Литвы с Латвией, 28 декабря произошла утечка нефти.

Как сообщает Министерство окружающей среды Литвы, по предварительным данным, из-за обрыва шланга произошел разлив до 2 тонн сырой нефти.

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По оценкам литовского Агентства по охране окружающей среды, нефтяное пятно в ближайшие три дня переплывет в территориальные воды Латвии, но берега не достигнет.

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После определения количества загрязняющих веществ, попавших в море, литовские власти рассчитают нанесенный окружающей среде ущерб,который должен быть компенсирован оператором терминала.

Площадь загрязнения составляет около 1 квадратного километра. Для сбора загрязнений из порта Клайпеда отправлено поисково-спасательное судно "Шакяй".

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