В проливе Босфор останавливали движение из-за аварии на нефтяном танкере (ФОТО)

Администрация пролива Босфор в Стамбуле (Турция) приостановила движение из-за аварии на 249-метровом нефтеналивном танкере "Рава".

Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

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Указано, что во время следования через Босфор у танкера отказали двигатели. Судно начало дрейфовать к берегу. К нему выслали буксиры, которые с помощью тросов остановили танкер в 300 метрах от береговой линии.

#Sondakika Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ham petrol taşıyan tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/17La5auYFv — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) May 28, 2021

По данным сервиса Vessel Finder, танкер "Рава" ходит под флагом Хорватии. Судно следовало в испанский порт Картахена.

Вскоре движение по Босфору возобновили, сообщили в береговой охране Турции.

Как известно, Босфор соединяет Черное и Мраморное моря. Это — самый узкий межконтинентальный пролив в мире.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.