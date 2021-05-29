Происшествия 1 час назад

В проливе Босфор останавливали движение из-за аварии на нефтяном танкере (ФОТО)

Во время следования через Босфор у 249-метрового нефтеналивного танкера "Рава" отказали двигатели

ЧП в проливе Босфор. Фото: twitter.com/ihacomtr ЧП в проливе Босфор. Фото: twitter.com/ihacomtr
ЧП в проливе Босфор. Фото: twitter.com/ihacomtr

Администрация пролива Босфор в Стамбуле (Турция) приостановила движение из-за аварии на 249-метровом нефтеналивном танкере "Рава".

Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

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Указано, что во время следования через Босфор у танкера отказали двигатели. Судно начало дрейфовать к берегу. К нему выслали буксиры, которые с помощью тросов остановили танкер в 300 метрах от береговой линии.

По данным сервиса Vessel Finder, танкер "Рава" ходит под флагом Хорватии. Судно следовало в испанский порт Картахена.

Вскоре движение по Босфору возобновили, сообщили в береговой охране Турции.

Как известно, Босфор соединяет Черное и Мраморное моря. Это — самый узкий межконтинентальный пролив в мире.

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Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит на полгода возможность мирного прохода иностранных военных кораблей в части акватории Черного моря вдоль Крыма и на участке около Керченского пролива.

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