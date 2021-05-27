Расследование посадки на мель Ever Given выявило вину капитана — начальник Суэцкого канала

Глава администрации Суэцкого канала Усама Раби заявляет, что расследование посадки на мель в конце марта контейнеровоза под флагом Панамы Ever Given доказало ошибку в управлении судном, что является обязанностью капитана, а не лоцманов канала, поскольку их мнение носит рекомендательный и необязательный характер.

Как отмечается в сообщении египетского предприятия, он подчеркнул ложность утверждений о том, что администрация канала несет ответственность за возникновение инцидента в результате разрешения судну проходить через канал при неблагоприятных обстоятельствах.

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По словам Раби, египетское законодательство и правила работы канала предусматривают, что ответственность за любой ущерб, прямо или косвенно вызванный проходящим судном, несет его экипаж.

При этом он подчеркнул, что Суэцкий канал работает нормально даже в плохую погоду, что и произошло в день инцидента, когда перед Ever Given прошли 12 судов. Более того, по словам начальника, даже плохие погодные условия в марте 2020 года, оказавшиеся худшими за всю историю предприятия, не привели к каким-либо авариям или остановке судоходства по каналу.

Также он заявил, что со стороны судовладельческой компании выявлено множество нарушений, отметив, в частности, то, что она не сообщила о наличии опасных легковоспламеняющихся грузов на борту, что потенциально могло привести к катастрофическим последствиям.

Начальник канала подчеркнул, что, несмотря на успешное снятие судна с мели всего за шесть дней и без каких-либо повреждений корпуса или груза на борту, судоходная компания не продемонстрировала осознания огромных убытков, понесенных в связи с этим Египтом в результате инцидента, и готовности возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный репутации Суэцкого канала из-за приостановки навигационного трафика.

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Раби напомнил, что в спасательной операции участвовали более 600 сотрудников управления канала с задействованием 15 буксиров, нескольких водолазных и аварийно-спасательных подразделений, служебных катеров и двух принадлежащих земснарядов для проведения дноуглубительных работ. При этом, по его словам, в ходе операции утонул один из ее участников.

Руководитель администрации канала напомнил, что египетская сторона изначально установила сумму требуемой компенсации с владельца судна — японской компании Shoei Kisen Kaisha — в размере 916 млн долларов исходя из оценочной стоимости товаров в 2 млрд долларов.

Однако впоследствии эту сумму снизили до 550 млн долларов, получив более точные расчеты стоимости перевозившихся товаров. Японским владельцам предложили выплатить 200 млн долларов авансом, а остальные 350 млн — в виде гарантийных писем, которые выдаст египетский банк, но пока компания на это не согласилась.

При этом египетская сторона по-прежнему ведет переговоры с судовладельцами, несмотря на продолжающиеся параллельно судебные процедуры. Раби подчеркнул, что его предприятие надеется урегулировать конфликт как можно скорее и любыми средствами.

В частности, он допустил возможность выгрузки груза Ever Given на другое судно или замену экипажа (кроме капитана), отметив при этом, что такие запросы теперь подпадают под юрисдикцию только компетентного суда и канал самостоятельно не может принять решение по этому поводу.

Напомним, что судно Ever Given после снятия с мели было отбуксировано в Большое Горькое озеро посреди Суэцкого канала, где остается до сих пор.