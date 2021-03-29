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В мире 20 минут назад

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given отбуксировали в озеро посреди Суэцкого канала

Судоходное движение между Европой и Азией наконец удалось разблокировать

Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages
Ever Given на мели в Суэцком канале. Фото: GettyImages

Контейнеровоз Ever Given, севший ранее на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу между Средиземным и Красным морями, 29 марта успешно отбуксировали в Большое Горькое озеро, расположенное между северной и южной частями канала.

Об этом свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic, отслеживающего местоположение судов. Ранее же в понедельник президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил об освобождении канала от преграждавшего его гигантского судна.

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"Сегодня египтянам удалось положить конец кризису, связанному с судном-правонарушителем в Суэцком канале, несмотря на огромные технические сложности, сопровождавшие этот процесс со всех сторон", — написал он в своем Twitter, поблагодарив каждого, кто был к этому причастен.

Напомним, 23 марта Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение по нему остальных судов, что вызвало кризисную и неопределенную ситуацию в мировой торговле. За время простоя канала на подходах к нему и в Большом Горьком озере успело скопиться несколько сотен судов, при этом сообщалось, что некоторые не стали ждать разрешения ситуации и решили идти вокруг Африки.

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29 марта грузовое судно удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором оно застряло.

Отметим, что через Суэцкий канал проходит около 12% мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. 

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший судоходный путь между Азией и Европой, в частности важнейший коридор для поставок нефти в Европу.

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