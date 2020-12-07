Maersk ждет нормализации рынка контейнерных перевозок в 2021 году

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS отмечает дисбаланс на глобальном рынке контейнерных перевозок на фоне дефицита контейнеров в Китае и ожидает восстановления баланса в 2021 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на саму компанию.

"Несмотря на то, что из-за глобальной пандемии все еще существует много неопределенностей, мы ожидаем, что в 2021 году объемы контейнерных перевозок несколько нормализуются. К этому времени мы ожидаем смягчения основных факторов, влияющих на фрахтовые ставки (нехватка контейнеров, зафрахтованных судов и свободных складских площадей в портах)", — сообщили в компании.

Maersk отмечает, что восстановление спроса оказалось более значительным, чем ожидалось, что привело к нехватке судов и оборудования во всем мире, а также к возникновению "узких мест" на терминалах и в сегменте наземных перевозок.

Читайте также: Порты хотят обязать оперативно отчитываться о весе загруженных грузовиков

Так, во втором квартале 2020 года фрахтовые ставки выросли на 4,5%, а в третьем — на 4,4%, в основном, из-за нестабильности спроса и нехватки судов и оборудования.

"Из-за высокого спроса на контейнеры из Азии и для удовлетворения потребностей клиентов в доставке мы были вынуждены временно приостановить бронирование в онлайн-сервисе Maersk Spot на декабрьские отправки на направлении E1W (маршрут из Восточной Азии в Северную Европу — Delo.ua). Другими словами, несмотря на принятые оперативные меры, у нас просто нет места, о чем клиенты были уведомлены", — сообщили в Maersk.

A.P. Moeller-Maersk Group — многопрофильная корпорация, представленная в 130 странах. Она основана в 1904 году, ее штаб-квартира расположена в Копенгагене. В ее подразделениях, среди которых крупнейшая в мире судоходная линия, а также логистические активы, работает свыше 80 тысяч человек.