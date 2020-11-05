Транспорт 1 час назад

Порты хотят обязать оперативно отчитываться о весе загруженных грузовиков

Мининфраструктуры полагает, что это поспособствует спасению украинских дорог

Порт Ольвия. Фото: ГП "Госвнешинформ" Порт Ольвия. Фото: ГП "Госвнешинформ"
Порт Ольвия. Фото: ГП "Госвнешинформ"

Министерство инфраструктуры намерено обязать портовых операторов, предоставляющих платную или бесплатную услугу взвешивания загруженных в портах грузовиков, сообщать Госслужбе по безопасности на транспорте в режиме реального времени параметры таких транспортных средств с указанием марки и госномера, в том числе прицепа.

Проект соответствующего приказа опубликован на сайте ведомства для дальнейшего обсуждения. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в Правила предоставления услуг в морских портах.

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Согласно пояснительной записке к документу, в Мининфраструктуры ожидают, что его реализация поспособствует сокращению расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования и сохранению дорожного покрытия. При этом она не нуждается в дополнительном финансировании из государственного или местного бюджетов.

Ведомство отмечает, что ежегодные убытки, которые несет дорожное хозяйство из-за разрушения дорог, вызванного движением тяжеловесных транспортных средств, превышает 2 млрд грн. По исследованиям Всемирного банка, ежегодные потери ВВП из-за неудовлетворительного состояния автодорог составляют 3-4%. Сейчас более 90% дорог в Украине требуют выполнения ремонтно-строительных работ.

Документ разработан с учетом предложений, которые подали Ассоциация стивидорных компаний Одесского морского порта, Ассоциация контейнерных линий Украины и Европейская Бизнес Ассоциация.

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Замечания и предложения к проекту приказа от физических и юридических лиц принимаются Мининфраструктуры по 3 декабря 2020 года в письменном и электронном виде.

Напомним, в июле Мининфраструктуры поймало дорожного строителя, перевозившего щебень, отказавшегося пройти взвешивание и начавшего разгружаться посреди дороги во избежание ответственности.

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