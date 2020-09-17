За тех, кто в море: кто и как готовит порт "Южный" к дерибану

Всего за 8 месяцев работы в должности и.о. директора порта "Южный" Александр Олейник перевел государству 910 млн прибыли, что на 200 млн больше ожидаемого результата. Чистая прибыль порта ожидалась на уровне 140 млн, но составила 420 млн.

Президент Владимир Зеленский в июле этого года похвалил Олейника за отличную работу. А через месяц после этого правительство уволило успешного топ-менеджера. Несмотря на то, что логики в этом нет никакой, есть причины, по которым такое стало возможно.

Среди этих причин — большое желание и большие возможности определенной группы людей направить финансовые потоки ключевого порта Украины в частные руки. В эту группу входят глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, член этого же Комитета по автодорогам Игорь Негулевский, глава подкомитета по морскому транспорту Игорь Васильковский, и даже "велюровец всех времен и народов", депутат Николай Тищенко. На подхвате у них министр Владислав Криклий и даже премьер-министр Шмыгаль, а также полное незнание Зеленского о том, что творится за его спиной и к чему это все приведет.

"Тот, кто не струсил и весел не бросил"

Как сообщает "Цензор.Нет", Александр Олейник возглавил порт "Мариуполь" в самый жаркий военный год — 2014. В прошлом году новая власть буквально уговорила его оставить эту работу до того, как истечет его контракт, и перейти в руководство ГП "Морской торговый порт "Южный". Министр инфраструктуры Владислав Криклий дал ему устные гарантии, что тот проработает на новой должности как минимум до 2021 года, лишь бы Олейник сделал порт эффективным и прибыльным.

Олейник не только выполнил свои обязательства, а и перевыполнил. И вот 4 июля Владимир Зеленский прибывает с рабочим визитом в Одессу и ставит Олейника в пример всем другим топ-менеджерам госпредприятий.

А уже 19 августа, празднуя свой день рождения, Олейник узнает, что Криклий подал премьер-министру Денису Шмыгалю представление о его увольнении. Премьер в тот день подписал соответствующее постановление правительства.

Это решение вызвало фурор в портовой отрасли, и 11 ассоциаций и профсоюзов, а также конкуренты, в том числе руководство частного порта ТИС, выступили в защиту Олейника, назвал решение о его увольнении нелепым. Они не могли скрыть своего разочарования даже тогда, когда им сказали, что Олейника повысят до замминистра инфраструктуры, так как многие понимали, что это неправда и что причины увольнения успешного руководителя кроятся в другом.

По словам самого Олейника, о том, что его собирались уволить, президент не знал. Правда, после увольнения со стороны Зеленского не последовало никакой реакции. Почему? Этого мы пока не знаем. Но знаем, ради чего же такого решили убрать успешного менеджера.

"Ты помнишь, как все начиналось"

Наши источники в портовой отрасли и Верховной Раде, отвечая на вопрос, почему уволили Олейника и кому бы это могло быть выгодно, все как один указывают на так называемую группу Киселя, главы транспортного комитета, влияние которого на Криклия и даже на Шмыгаля буквально не имеет границ.

Но напомним для начала, что Кисель и его коллеги по комитету и партии "Слуга народа" уже успели отметиться в нескольких скандалах, связанных с дорожным строительством и речным транспортом.

Так, Негулевский был владельцем фирмы "София-Гранит", которая получала подряды на ремонт дорог. А после победы Негулевского на выборах Николаевской области, его фирма стала одним из ключевых получателей денег на дорожное строительство в регионе. Хотя, как сообщали СМИ, в этой компании работало меньше 10 человек, а техники практически не было. Соответственно, ремонт дорог она выполняла не то, что плохо, а отвратительно.

Теперь Негулевский очень дружен с Киселем, и эта дружба помогает ему получать заказы для своей фирмы в обмен на полную поддержку главы транспортного комитета.

Не так давно основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" раскритиковал проект закона Киселя, Негулевского и Тищенко "О внутреннем водном транспорте". По словам Вадатурского, авторы законопроекта оставят после себя уничтоженную экологию рек, разворованные недра, контрабандные схемы и убитую речную логистику. В ответ Вадатурскому народные депутаты Тищенко и Негулевский записали издевательское видео.

"И каждый пятый, как правило, был у руля"

Должность Киселя позволяет ему вмешиваться вообще в любые инфраструктурные вопросы. И от транспортного комитета сильно зависит и Криклий, и сам Шмыгаль. Министрам нужна постоянная поддержка депутатов по ряду важных вопросов, поэтому группа Киселя иногда торгуется и добивается своего. Случай с Олейником как раз и показал, на что способны эти люди.

В отрасли говорят, что Кисель в какой-то форме даже намекнул Шмыгалю, что если тот не будет соглашаться с предлагаемыми им кандидатами в руководство госпредприятий, то в кресле премьера долго не продержится. Может, не так грубо, но весьма доходчиво. И Шмыгаль знает, что лучше с группой Киселя дружить.

А группа эта по примеру Криклия даже создала так называемый бэк-офис или теневой картель.

Как писало издание "Comments.ЮА", место расположения теневого офиса Криклия — элитный бизнес-центр "София" рядом с Софийской площадью. "Настоящим теневым министром вот уже вторую каденцию подряд (как в правительстве Гончарука, так и в правительстве Шмыгаля) является бывший сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (вместе работали там с Криклием), юрист Павел Шевченко. О Шевченко мало что известно широкой общественности, однако в узких кругах его знают как ключевую фигуру в транспортной тематике. Он набрался опыта на теме обеспечения потребностей сервисных центров МВД необходимыми товарами и услугами и с приходом Криклия во власть расширил свою компетенцию на все подконтрольные Мининфраструктуры направления", — отмечали журналисты.

Кисель пошел тем же путем, что и Криклий, создав свой бэк-офис, в который входят все те же Негулевский, Васильковский и Тищенко. Эта группа, получив почти безграничное и безнаказанное влияние, постепенно перешла от дорог и речного флота к морским портам (а казалось бы — где море, и где Тищенко с его "Велюром"). И их конечная цель, как говорят наши источники, — это порт "Южный", а именно — буксировочный флот.

Взять под себя контроль над буксирами — это давняя украинская традиция, мечта многих транспортных депутатов и министров. Это пытались сделать многие и раньше, так как буксиры, выведенные с баланса порта в другое предприятие — даже государственное — при наличии подконтрольного менеджмента сразу начинает зарабатывать своим боссам большие деньги за счет госпорта на услугах буксировки.

Олейник держал буксиры при порте крепко. Настолько крепко, что когда его Зеленский спросил, что тот думает о приватизации порта, Олейник ответил, что ни в коем случае нельзя продавать порт, приносящий стране большие деньги.

Буксиры — это часть портовой системы. Передать их кому-то в управление равносильно добровольному вставанию на колени. И по рассказам представителей портовой отрасли, Кисель и Криклий то ли вместе, то ли по очереди передали Олейнику, что они имеют виды на буксировочный флот и что тот должен помочь распилу.

Олейник, как человек, который проработал в портовой отрасли 27 лет, понимал, что если этим людям дать волю, следующими будут раздерибанены причалы и перевалочные мощности, а от порта в итоге останется одно название. Так что Олейник привет от депутатов вынужденно принял, но помогать дерибанить порт не стал. В этом и состоит реальная причина, по которой успешный менеджер после похвал со стороны самого президента почти моментально и без всяких объяснений оказался выброшенным за борт.

Олейник также сказал в своем интервью, что после этого Зеленский с ним не контактировал. Видимо, президенту нечего сказать, так как он, скорее всего, вообще не знал об этой "спецоперации" и ему просто нечего возразить, так как для этого нужно что-то знать и слушать разные стороны. Но он слушает, например, своего друга и партнера Сергея Шефира. А друг Шефира — угадайте кто? Правильно — Кисель. Так два друга за спиной третьего — президента — устроили маленький переворот со счастливым для себя концом и нескончаемым потоком денег.

Но это не тот случай, когда "товарищу Сталину не докладывают" — Зеленский действительно не знает, что происходит, когда он на минуту отворачивается. Впрочем, это не отменяет того факта, что портовая отрасль вот-вот будет работать не на государство, а на какой-то бэк-офис каких-то людей, у которых случайно оказались мандаты депутатов.