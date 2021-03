Мировые цены на нефть растут из-за блокировки Суэцкого канала

Мировые цены на нефть растут утром в пятницу, 26 марта, — инвесторы опасаются снижения поставок сырья из-за блокировки Суэцкого канала.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Oilpoint.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 по киевскому времени в пятницу составляет $62,53 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,22 за баррель, что на $0,66 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Как известно, в марте цены на нефть демонстрируют высокую волатильность. Так, 18 марта цены рухнули на 7%, после чего начали корректироваться вверх.

На этой неделе резкие ценовые колебания продолжаются. Во вторник, 23 марта, нефть вновь резко подешевела — на 6%, затем в среду, 24 марта, подорожала на 6%, а в четверг, 25 марта, цена опять упала — на 4%.

Предполагается, что такие резкие скачки связаны с неопределенностью на рынке. Инвесторы опасаются за ближайшие перспективы восстановления спроса ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом и ужесточения карантина в ряде стран.

"В настоящее время на рынке наблюдается сильная волатильность. Задержки с открытием Суэцкого канала могут немного поддержать, но рост числа случаев заражения вирусом в Европе и США ограничит потенциал роста", — комментирует ситуацию на рынке агентству Bloomberg аналитик Axi Стивен Иннес.

Указано, что некоторую поддержку ценам оказывает ситуация в Суэцком канале. Напомним, 24 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

Японская компания Shoei Kisen Kaisha — собственник застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза-двадцатитысячника Ever Given — уже принесла свои извинения за "неудобства, которые создала". При этом, по оценкам команд, которые пытаются снять судно с мели, на эвакуацию судна может уйти не меньше нескольких недель, сообщает Reuters.

Как заявили в Shoei Kisen Kaisha, они делают все возможное, чтобы побыстрее убрать контейнеровоз и ликвидировать затор, но это оказалось чрезвычайно сложным.

По данным египетской компании Leth Agencies, сейчас своей очереди, чтобы пройти через канал, ожидают 156 крупных контейнеровозов, танкеров с нефтью, газом, а также балкеров с зерном.

Крупные международные судоходные компании начинают изучать альтернативные маршруты следования судов, чтобы обойти заблокированный на данный момент Суэцкий канал. Кое-кто из судовладельцев уже перенаправил свои танкеры в сторону мыса Доброй Надежды.

Спасательные бригады сравнили Ever Given с китом, выброшенным на берег, и заявили, что несколькими днями тут не обойдется; скорее, счет пойдет на недели, в зависимости от ситуации. По информации источников, после того как судно будет снято, его владелец, скорее всего, столкнется с многомиллионными претензиями от многих страховых компаний.

В администрации Суэцкого канала (SCA) проинформировали, что в тех точках, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, при помощи двух земснарядов ведутся углубительные работы: чтобы улучшить плавучесть судна, под его носом со дна откачивают песок. Расчеты показывают, что для осадки на 12-16 метров, которая позволит сдвинуть Ever Given в правильное судоходное положение, нужно удалить не менее 15-20 тысяч кубометров грунта. Земснарядам помогают четыре наземных екскаватора.

Чтобы ситуация не усугублялась, контейнеровоз пытаются держать в нужном положении девять крупных буксиров с тяговым усилием до 160 тонн.

Технические консультации обеспечивает компания SMIT из Нидерландов, которая специализируется в области спасения на море.

Как сообщалось, в 2019 году администрация Суэцкого канала объявила о проходе через его русло рекордного числа судов. В частности, за сутки одну из важнейших мировых артерий впервые в истории тогда пересекло 81 судно. Общий тоннаж прошедших в оба направления в сутки судов составил рекордные 6,1 млн тонн.