Крупнейший контракт украинского машиностроения: Тернополь купил 44 троллейбуса "Электрон"

Тернополь приступил к масштабному обновлению автопарка за счет отечественного производителя и уже получил первые 5 из 44 заказанных троллейбусов львовского завода "Электрон". Выполнение этого крупнейшего контракта украинского машиностроения финансирует Европейский инвестиционный банк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Первая поставка по одному из крупнейших контрактов в новейшей истории украинского машиностроения - 44 низкопольных троллейбуса львовского завода "Электрон" по заказу горсовета Тернополя", - отметил политик.

Новый транспорт оснащен кондиционерами, системой отопления, видеонаблюдением, информационными табло, функцией автоматического объявления остановок и USB-разъемами для мобильных устройств.

В салонах оборудованы специальные места и откидной трап для маломобильных пассажиров, а элементы интерьера, включая обивку сидений, изготовлены из негорючих материалов. Каркас кузова выполнен из нержавеющей стали. Конструкция транспорта имеет функцию наклона кузова для упрощения посадки пассажиров.

Первые современные троллейбусы "Электрон" вышли на маршруты Тернополя/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Финансирование этого контракта обеспечивает Европейский инвестиционный банк. По условиям кредитования община Тернополя имела право самостоятельно выбирать поставщика и приняла решение в пользу украинского производителя. Отечественные предприятия по сравнению с иностранными компаниями обеспечивают следующие преимущества:

близкий сервис;

наличие запчастей, что не зависит от сбоев на таможне;

индивидуальный подход к заказу;

больший жизненный цикл техники при сравнимой цене;

высокое качество.

Уровень локализации при производстве троллейбусов "Электрон" составляет 50%. Создание каждой единицы транспорта обеспечивают более 170 промышленных предприятий в разных регионах Украины, что позволяет сохранять рабочие места и платить налоги в бюджеты всех уровней.

Напомним, в Киев начали поступать новые троллейбусы PTS T12309, производимые заводом "Политехносервис" в Броварах на Киевщине. В общей сложности по контракту стоимостью 306,2 млн гривен столица получит 16 единиц транспорта.