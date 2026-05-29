Контракт более чем на 306 млн грн: Киев получил первые троллейбусы с завода в Броварах

В Киев прибыли первые троллейбусы PTS T12309/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

В Киев начали поступать новые троллейбусы PTS T12309, производимые заводом "Политехносервис" в Броварах на Киевщине. В общей сложности по контракту стоимостью 306,2 млн гривен столица получит 16 единиц транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Транспортные средства имеют турецкий кузов, а внутреннее наполнение украинское. В Броварах машины оснащают отечественной системой управления тяговым двигателем, аккумуляторами, другим электрооборудованием и электроникой. Эти компоненты разработали инженеры предприятия "Политехносервис", а производят их в Киевской области.

Степень локализации указанных троллейбусов составляет около 40%. Такие модели уже работают в Черновцах, Виннице, Николаеве и Кременчуге. Теперь первая партия из заказанных машин доехала в столицу.

"Каждый автобус, трамвай или троллейбус запускает производство деталей на десятках заводов по всей стране, а это десятки общин и тысячи работников", - отметил политик .

На маршрутах общественного транспорта Киева начали курсировать еще 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu.

Автор:
Татьяна Ковальчук