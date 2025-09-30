Киев планирует закупить 40 новых троллейбусов за 1 млрд грн

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" намерено приобрести 40 односекционных низкопольных троллейбусов более чем на 1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Prozorro.

"Киевпасстранс" объявил тендер

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 40 односекционных полностью низкопольных троллейбусов длиной более 11,9 м. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 1 млрд гривен по НДС, а поставка новых троллейбусов должна быть осуществлена до 1 октября 2026 года.

Тендер обнародован 29 сентября 2025 года. Заинтересованные поставщики могут обращаться за разъяснениями и обжаловать условия закупки до 5 октября, а конечный срок подачи тендерных предложений – 8 октября. Аукцион запланирован на тот же день в 14:22.

Троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2025 года, иметь полностью низкий уровень пола и отвечать всем техническим требованиям документации. Обеспечение тендерного предложения участников осуществляется в форме электронной банковской гарантии на сумму более 10 млн грн.

Оплата за поставленный транспорт предусматривает послеоплату в течение 30 календарных дней после подписания расходной накладной, а также возможно предоставление аванса до 70% стоимости договора в течение 10 дней при наличии средств.

