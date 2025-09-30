Київ планує закупити 40 нових тролейбусів за 1 млрд грн

Комунальне підприємство “Київпастранс” має намір придбати 40 односекційних низькопідлогових тролейбусів на понад 1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Prozorro.

"Київпастранс" оголосив тендер

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 40 односекційних повністю низькопідлогових тролейбусів довжиною понад 11,9 м. Очікувана вартість закупівлі складає понад 1 млрд гривень з ПДВ, а поставка нових тролейбусів має бути здійснена до 1 жовтня 2026 року.

Тендер оприлюднено 29 вересня 2025 року. Зацікавлені постачальники можуть звертатися за роз’ясненнями та оскаржувати умови закупівлі до 5 жовтня, а кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 8 жовтня. Аукціон заплановано на той самий день о 14:22.

Тролейбуси повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, мати повністю низький рівень підлоги та відповідати всім технічним вимогам документації. Забезпечення тендерної пропозиції учасників здійснюється у формі електронної банківської гарантії на суму понад 10 млн грн.

Оплата за поставлений транспорт передбачає післяоплату протягом 30 календарних днів після підписання видаткової накладної, а також можливе надання авансу до 70% вартості договору протягом 10 днів за наявності коштів.

Нагадаємо, Хмельницький у партнерстві з заводом "Еталон" реалізує один з найбільших в Україні проєктів оновлення парку тролейбусів, у рамках якого планують закупити 44 одиниці сучасної техніки.