"Київпастранс" оголосив тендер на обстеження фунікулера за 1,6 млн грн перед реставрацією

КП “Київпастранс” оголосило тендер на проведення візуального та інструментально-технічного обстеження столичного фунікулера. Очікувана вартість робіт складає 1,6 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба КМДА.

У Києві проведуть обстеження фунікулера

КП "Київпастранс" оголосило тендер на проведення візуального та інструментально-технічного обстеження київського фунікулера. У підприємстві зазначають, що регулярні планові ремонти забезпечують безперебійну роботу підйомника, проте для збереження історичної споруди та її адаптації до сучасних вимог необхідна комплексна реставрація.

Під час обстеження фахівці оцінять стан:

верхньої та нижньої станцій;

підпірної стіни;

трансформаторної підстанції;

колій;

інженерних мереж.

Окрім того, за допомогою спеціального обладнання проведуть інструментально-технічне обстеження споруди. Це дасть змогу точно встановити технічний стан будівельних конструкцій та інженерних систем.

Після завершення обстеження фахівці розроблять проєкт реставрації, що дозволить зберегти історичний облик фунікулера та водночас зробить його комфортнішим для пасажирів. Вартість послуг оцінюється у 1,6 млн грн, а виконати роботи мають до 31 грудня 2025 року включно

Про фунікулер

Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.

Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.