"Киевпасстранс" объявил тендер на обследование фуникулера за 1,6 млн грн перед реставрацией

КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования столичного фуникулера. Ожидаемая стоимость работ составляет 1,6 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования киевского фуникулера. В предприятии отмечают, что регулярные плановые ремонты обеспечивают бесперебойную работу подъемника, однако для сохранения исторического сооружения и его адаптации к современным требованиям необходима комплексная реставрация.

В ходе обследования специалисты оценят состояние:

верхней и нижней станций;

подпорной стены;

трансформаторной подстанции;

путей;

инженерных сетей

Кроме того, с помощью специального оборудования будет проведено инструментально-техническое обследование сооружения. Это позволит точно установить техническое состояние строительных конструкций и инженерных систем.

После завершения обследования специалисты разработают проект реставрации, что позволит сохранить исторический облик фуникулера и одновременно сделает его более комфортным для пассажиров. Стоимость услуг оценивается в 1,6 млн грн, а выполнить работы должны до 31 декабря 2025 года включительно.

О фуникулере

Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.

В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.