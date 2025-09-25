- Категория
"Киевпасстранс" объявил тендер на обследование фуникулера за 1,6 млн грн перед реставрацией
КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования столичного фуникулера. Ожидаемая стоимость работ составляет 1,6 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В Киеве проведут обследование фуникулера
КП "Киевпасстранс" объявило тендер на проведение визуального и инструментально-технического обследования киевского фуникулера. В предприятии отмечают, что регулярные плановые ремонты обеспечивают бесперебойную работу подъемника, однако для сохранения исторического сооружения и его адаптации к современным требованиям необходима комплексная реставрация.
В ходе обследования специалисты оценят состояние:
- верхней и нижней станций;
- подпорной стены;
- трансформаторной подстанции;
- путей;
- инженерных сетей
Кроме того, с помощью специального оборудования будет проведено инструментально-техническое обследование сооружения. Это позволит точно установить техническое состояние строительных конструкций и инженерных систем.
После завершения обследования специалисты разработают проект реставрации, что позволит сохранить исторический облик фуникулера и одновременно сделает его более комфортным для пассажиров. Стоимость услуг оценивается в 1,6 млн грн, а выполнить работы должны до 31 декабря 2025 года включительно.
О фуникулере
Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.
В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.