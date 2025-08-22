В Киеве возобновляет работу фуникулер после ежегодного планового ремонта

22 августа в 12.00 после завершения комплекса ежегодных плановых работ возобновляет работу киевский фуникулер.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время ремонта специалисты выполнили ряд работ по безопасной и комфортной эксплуатации фуникулера.

В частности:

отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы;

провели сокращение троса и натяжения контактной сети;

обследовали и частично заменили шпалы;

обновили предупредительную разметку на лестничных маршах станций;

выполнили малярные работы кузова и частичный ремонт дверей вагонов;

провели дефектоскопию сварных швов;

частично отремонтировали и очистили пассажирские сиденья;

восстановили колеса;

обследовали и отрегулировали пневмосистему вагонов;

обеспечили надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.

Также вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

Ремонты работы производятся ежегодно, чтобы электротранспорт был исправным и безопасным для пассажиров.

Напомним, фуникулер был остановлен 14 июля на ежегодный плановый ремонт.

Также 1 июля 2025 изменилась стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковая ученическая – 120 гривен.