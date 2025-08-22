- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве возобновляет работу фуникулер после ежегодного планового ремонта
22 августа в 12.00 после завершения комплекса ежегодных плановых работ возобновляет работу киевский фуникулер.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что во время ремонта специалисты выполнили ряд работ по безопасной и комфортной эксплуатации фуникулера.
В частности:
- отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы;
- провели сокращение троса и натяжения контактной сети;
- обследовали и частично заменили шпалы;
- обновили предупредительную разметку на лестничных маршах станций;
- выполнили малярные работы кузова и частичный ремонт дверей вагонов;
- провели дефектоскопию сварных швов;
- частично отремонтировали и очистили пассажирские сиденья;
- восстановили колеса;
- обследовали и отрегулировали пневмосистему вагонов;
- обеспечили надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.
Также вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой.
Ремонты работы производятся ежегодно, чтобы электротранспорт был исправным и безопасным для пассажиров.
Напомним, фуникулер был остановлен 14 июля на ежегодный плановый ремонт.
Также 1 июля 2025 изменилась стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковая ученическая – 120 гривен.