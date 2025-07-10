В Киеве останавливается фуникулер до конца лета: в чем причина

С 14 июля по 22 августа в Киеве фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный зал. Проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

Также в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.

Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Че объясняют в КГГА, ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.

В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.

Напомним, 1 июля 2025 года изменилась стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен, а пластиковая ученическая – 120 гривен.