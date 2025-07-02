В Киеве почти на год частично ограничат движение по путепроводу на Бажана через капремонт

С 3 июля 2025 года в Киеве стартует капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной — вблизи станции метро "Осокорки".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Киевавтодора".

Поэтому движение транспорта будет частично ограничено ориентировочно до августа 2026 года.

Путепровод, построенный еще в 1990 году, ни разу не проходил капитального обновления. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда транспорта.

Первый этап предусматривает ограничение движения половиной путепровода по Днепровской набережной в направлении "Осокорков". Все движение в обе стороны будет перенаправлено на другую часть сооружения.

В течение всего периода ремонта на участке будет действовать временная схема организации дорожного движения, согласованная с патрульной полицией. Для удобства водителей установят уведомительные знаки с информацией об объездах.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и просят водителей быть внимательными и по возможности планировать маршруты с учетом ремонтных работ.

Добавим, недавно КП "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн. грн.