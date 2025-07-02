У Києві майже на рік частково обмежать рух шляхопроводом на Бажана через капремонт

Із 3 липня 2025 року у Києві стартує капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Київавтодору".

Через це рух транспорту буде частково обмежено орієнтовно до серпня 2026 року.

Шляхопровід, збудований ще у 1990 році, жодного разу не проходив капітального оновлення. Ремонтні роботи проводитимуть поетапно, щоб зберегти можливість проїзду транспорту.

Перший етап передбачає обмеження руху половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку "Осокорків". Увесь рух в обидва боки буде перенаправлено на іншу частину споруди.

Протягом усього періоду ремонту на ділянці діятиме тимчасова схема організації дорожнього руху, погоджена з патрульною поліцією. Для зручності водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзди.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності й просять водіїв бути уважними та за можливості планувати маршрути з урахуванням ремонтних робіт.

Додамо, нещодавно КП “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.