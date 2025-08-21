Запланована подія 2

Bolt, Uklon и Uber просят разрешить поездки в комендантский час в Киеве: что говорят власти

такси
КМВА получила обращение от сервисов такси для работы ночью

Сервисы такси Bolt, Uklon и Uber направили Киевской городской военной администрации письмо с просьбой разрешить перевозку во время комендантского часа в столице.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, сейчас КМВА работает со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм перевозок в комендантский час. Ткаченко подчеркнул, что если такое разрешение будет предоставлено, то "лишь законно, под жестким контролем и ответственностью".

"Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы - превыше всего. Любые "серые схемы", нелегальные пропуски и черный рынок ночных такси будут уничтожены", - отметил глава КМВА.

Он пообещал, что в Киеве "не будет хаоса, а будет порядок".

Bolt, Uklon и Uber предлагают Киеву урегулировать ночные перевозки

Руководители онлайн-сервисов такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко, начальнику КМВА Тимуру Ткаченко и председателю Национальной полиции Ивану Выгивскому с предложением урегулировать ночные перевозки во время комендантского часа, ссылаясь на успешный опыт Львова, пишет "Интерфакс-Украина".

Компании предлагают ввести в Киеве аналогичную модель или разработать усовершенствованный механизм.

"Мы убеждены, что решение этой проблемы возможно. Как показывает пример Львова, цифровые платформы смогли успешно возобновить работу сервисов в ночное время благодаря согласованному с городскими властями механизму, который работает надлежащим образом и приносит пользу всем сторонам", - подчеркнули в письме руководители компаний.

Кроме того, в последнее время в СМИ появляются публикации о перевозках пассажиров во время комендантского часа, осуществляемых в "теневом режиме".

Сервисы такси Bolt, Uklon и Uber отмечают, что такая ситуация создает неопределенность для водителей и пассажиров, лишает столицу контроля и поступлений в бюджет и не решает проблему ночных перевозок для тех, кто действительно в этом нуждается.

Напомним, в октябре 2024 года онлайн-сервисы такси Uklon и Bolt возобновили работу во время комендантского часа во Львове и Львовской области.

Работа обоих приложений согласована с Львовской областной военной администрацией и Львовским городским советом.

Автор:
Светлана Манько