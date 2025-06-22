Услуги такси: что следует знать, чтобы минимизировать риски возникновения неприятных ситуаций?

Услуги такси – удобно, быстро и комфортно. Однако не всегда так. Госпродслужба периодически получает обращение от граждан об определенных нарушениях в предоставлении услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Что следует знать, заказывая такси?

Госпродпотребслужба обращает внимание: правилами предоставления услуг пассажирского автотранспорта предусмотрено, что при оформлении заказа такси потребителю должна быть предоставлена определенная информация. В частности:

наименование и местонахождение поставщика услуги;

адрес и номер телефона, по которым принимаются претензии по поводу ненадлежащего уровня обслуживания;

основные характеристики услуги (время подачи транспортного средства, модель, номерной знак и т.п.);

цена услуги и/или тариф на проезд, включая плату за подачу транспортного средства; условия оплаты услуги;

порядок прекращения поездки.

Перевозка животных и багажа

В салоне такси разрешается перевозить вещи, свободно проходящие через дверные проемы автомобиля, не загрязняющие салон и не мешающие водителю управлять автомобилем и хорошо видеть зеркало заднего вида.

Перевозка животных на такси осуществляется в соответствии с Правилами транспортировки животных, а также правилами содержания домашних животных, устанавливаемыми органами местного самоуправления в каждом регионе.

В багажном отделении такси разрешается перевозка вещей, общий вес которых не превышает предусмотренные техническими характеристиками автомобиля, а также не препятствует свободному закрытию крышки багажника.

Когда водитель такси может отказать пассажиру?

Водитель такси имеет право отказать в поездке пассажиру, который:

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

нарушает общественный порядок;

имеет при себе вещи, запрещенные для перевозки;

может испачкать салон автомобиля.

Куда обращаться с жалобами?

В случае возникновения претензий относительно качества транспортных услуг и отказа в предоставлении услуги перевозки потребитель имеет право обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы, в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в Национальную полицию Украины.

Напомним, украинский сервис такси Uklon, вслед за Bolt, запустил опцию "Женский" в своем приложении. Теперь женщины могут воспользоваться услугой такси с женщиной-водителем. По состоянию на начало марта эта услуга была доступна в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.