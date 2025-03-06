Вслед за Bolt: сервис такси Uklon запустил "Женский" класс авто

Украинский сервис такси Uklon, вслед за Bolt, запустил опцию "Женский" в своем приложении. Теперь женщины могут воспользоваться услугой поездки с женщиной-водителем. В настоящее время эта услуга доступна в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы вызвать такси категории "Женский", пользователям необходимо указать свой пол в профиле, доступном на главном экране приложения Uklon. Клиенты, которые указали "женский" или "другой" пол, смогут сразу заказать автомобиль этого класса. Пользователи, у которых указан пол "мужской", без такой возможности, пояснили в Uklon.

Также объясняется, что водители, сотрудничающие с Uklon, не обязаны принимать заказы только класса "Женский", могут действовать по своему усмотрению, выбирая заказы других классов, представленных в сервисе. Также водитель по своему усмотрению может отменить поездку по классу "Женский", если пассажиры не будут отвечать указанному в профиле пола.

В компании напомнили, что начали внедрять программы привлечения новых водительниц в 2024 году. Это позволило увеличить их общую долю среди водителей-партнеров в полтора раза. Сегодня с компанией сотрудничают более 2% женщин-водительниц от общего количества водителей, уточнили в Uklon.

Напомним, что в конце февраля сервис такси Bolt запустил похожую услугу. В приложении появилась категория Women for Women, выбирая которую женщины могут заказать поездку с женщиной-водителем. Она доступна в Киеве, но в будущем планируется запуск в других городах.