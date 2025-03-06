Слідом за Bolt: сервіс таксі Uklon запустив "Жіночий" клас авто

Український сервіс таксі Uklon, слідом за Bolt, запустив опцію "Жіночий" у своєму додатку. Тепер жінки можуть скористатися послугою поїздки з жінкою-водієм. Наразі ця послуга доступна в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Щоб викликати таксі категорії "Жіночий", користувачам необхідно вказати свою стать у профілі, доступному на головному екрані додатка Uklon. Клієнти, які вказали "жіночу" або "іншу" стать, зможуть одразу замовити авто цього класу. Користувачі, у яких вказана стать "чоловіча", не матимуть такої можливості, пояснили в Uklon.

Також пояснюється, що водійки, які співпрацюють з Uklon, не зобов’язані приймати замовлення лише класу "Жіночий", можуть діяти на власний розсуд, обираючи замовлення інших класів, представлених у сервісі. Також водійка на власний розсуд може скасувати поїздку за класом "Жіночий", якщо пасажири не відповідатимуть вказаній у профілі статі.

У компанії нагадали, що почали впроваджувати програми залучення нових водійок у 2024 році. Це дозволило збільшити їхню загальну частку серед водіїв-партнерів в півтора раза. Сьогодні із компанією співпрацює понад 2% жінок-водійок від загальної кількості водіїв, уточнили в Uklon.

Нагадаємо, що в кінці лютого сервіс таксі Bolt запустив схожу послугу. В додатку з’явилася категорія Women for Women, обираючи яку жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Вона доступна в Києві, але в майбутньому планується її запуск у інших містах.