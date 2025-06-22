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Послуги таксі: що варто знати, щоб мінімізувати ризики виникнення неприємних ситуацій?

таксі
Що потрібно знати, замовляючи поїздку на таксі. / Freepik

Послуги таксі – це зручно, швидко та комфортно. Однак, не завжди так. Держпродспоживслужба періодично отримує звернення від громадян про певні порушення у наданні послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

Що варто знати, замовляючи таксі?

Держпродспоживслужба звертає увагу: правилами надання послуг пасажирського автотранспорту передбачено, що при оформленні замовлення таксі споживачу має бути надана певна інформація. Зокрема:

  • найменування та місцезнаходження надавача послуги; 
  • адресу та номер телефону, за якими приймаються претензії щодо неналежного рівня обслуговування; 
  • основні характеристики послуги (час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо); 
  • ціна послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за подачу транспортного засобу, умови оплати послуги; 
  • порядок припинення поїздки.

Перевезення тварин та багажу

У салоні таксі дозволяється перевозити речі, які вільно проходять через дверні отвори автомобіля, не забруднюють салон та не заважають водієві керувати автомобілем і добре бачити дзеркало заднього виду.

Перевезення тварин на таксі здійснюється відповідно до Правил транспортування тварин, а також правил утримання домашніх тварин, що встановлюються органами місцевого самоврядування окремо в кожному регіоні.

У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення речей, загальна вага яких не перевищує передбачені технічні характеристикою автомобіля, а також не перешкоджає вільному закриттю кришки багажника.

Коли водій таксі може відмовити пасажиру?

Водій таксі має право відмовити у поїздці пасажирові, який:

  • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; 
  • порушує громадський порядок; 
  • має при собі речі, заборонені для перевезення; 
  • може забруднити салон автомобіля.

Куди звертатись зі скаргами?

У разі виникнення претензій стосовно якості транспортних послуг та відмови надання послуги перевезення споживач має право звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби, до Державної служби України з безпеки на транспорті або до Національної поліції України.

Нагадаємо, український сервіс таксі Uklon, слідом за Bolt, запустив опцію "Жіночий" у своєму додатку. Тепер жінки можуть скористатися послугою таксі з жінкою-водієм. Станом на початок березня ця послуга була доступна в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Автор:
Тетяна Ковальчук