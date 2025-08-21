Bolt, Uklon та Uber просять дозволити поїздки у комендантську годину у Києві: що каже влада

Сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber направили Київській міській військовій адміністрації листа з проханням дозволити перевезення під час комендантської години у столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, зараз КМВА працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм для перевезень у комендантську годину. Ткаченко підкреслив, що якщо такий дозвіл буде надано, то "лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю".

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки й чорний ринок нічних таксі будуть знищені", - зауважив очільник КМВА.

Він пообіцяв, що у Києві "не буде хаосу, а буде порядок".

Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врегулювати нічні перевезення

Керівники онлайн-сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка, начальника КМВА Тимура Ткаченка та до голови Національної поліції Івана Вигівського з пропозицією врегулювати нічні перевезення під час комендантської години, посилаючись на успішний досвід Львова, пише "Інтерфакс-Україна".

Компанії пропонують запровадити у Києві аналогічну модель або ж розробити вдосконалений механізм.

"Ми переконані, що вирішення цієї проблеми можливе. Як показує приклад Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно та приносить користь усім сторонам ", - підкреслили у листі керівники компаній.

Крім того, останнім часом у ЗМІ з’являються публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які здійснюються у "тіньовому режимі".

Сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber наголошують, що така ситуація створює невизначеність для водіїв і пасажирів, позбавляє столицю контролю та надходжень до бюджету і не розв’язує проблему нічних перевезень для тих, хто справді цього потребує.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року, онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові та Львівській області.

Робота обох застосунків узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.